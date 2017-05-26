Malatya’da Söz Konusu Bile Değil!.

Malatya’da yaşlı ağaçlar kökünden sökülürken, o ilçede 30 yıllık çınar ağacının kesilmemesi için proje revizyon edildi.

Tokat’ın Erbaa Belediyesi tarafından Fevzi Paşa Mahallesinde yapılacak olan Çamlık Koru Parkı projesinin inşası Nisan ayında başlatıldı. Çalışmaların yapıldığı alanda bulunan 30 yıllık çınar ağacının kesilmesi gündeme geldi. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, çınar ağacının kesilmeden inşaatın yapılması talimatı vermesi üzerine projede değişikliğe gidildi. Yaklaşık 2,5 Milyon TL’lik projede değişiklik yapılarak inşaat alanı 3 metre batıya, 1 metre yukarı kaydırıldı. Çınar ağacını devrilememesi için ise halatlarla bağlanarak sabitlendi. Başkan Yıldırım, yarışma ile yapılan projede çınar ağacının unutulmuş olduğunu ifade ederek, “İnşaat çalışmaları çınar ağacının olduğu alana denk geliyordu. Bu anlamda talimat vererek projeyi revize ettirdik. Yapılan düzenleme ile çınar ağacı kesilmekten kurtarıldı. Çamlık Projesi doğaya saygılı, doğanın içinde bir proje” diye konuştu.

MALATYA’DA İSE..

Malatya’da ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi adı altında çok sayıda ağaç bir gece ya söküldü, ya kesilerek yok edildi. Bu düzenlemeleri yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mimar Zeki Sarılar, tüm eleştirilere rağmen, “kent mobilyasına uygun” yenilerinin dikileceği gerekçesiyle, onlarca yıllık ağaçları yok eden kişi olarak bu faaliyetini son olarak Kanalboyu ile Tevfik Temelli Caddesi’nde icra etti.

SİVAS’TA DA SARILAR’IN BAŞLATTIĞI YOLDAN DEVAM..

Bu arada, Zeki Sarılar’ın daha önce görev yaptığı ve çok sayıda ağacını keserek, sökerek yok etme ağaç kesim alışkanlığını edindiği ve oradaki görevlilere de kazandırdığı Sivas Belediyesi de, önceki gece çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Kazancılar ve Cahit Zarifoğlu Caddeleri üzerindeki bazı ağaçlar gece yarısı belediye ekipleri tarafından kesilerek kamyonlara yüklenip taşındı. Birkaç saat içerisinde ağaçlardan geriye kökleri kalırken, gün ışığında ağaçların kesildiği gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. Vatandaşlar ağaçların yerine yenilerinin dikileceğinin kendilerine söylendiğini belirterek, “Yaşlı ağaçların, hasta ağaçların kesildiği söyleniyor ama öyle bir ayrım yapılmadı. Bütün ağaçlar kesildi. Burada bir çınar ağacı vardı eğer gündüz kesseler gider önlerine yatardım” dediler.

Tokat, Sivas, iha- malatyahaber.com

Malatya örnekleri (Kökünden sökülen ağaçlar)

Zeki Sarılar’ın daha önce görev yaptığı Sivas Belediyesi de onun izinden gidiyor..

Tokat- Erbaa örneği (Bir ağaç için değiştirilen proje)