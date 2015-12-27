Gaziantep’te eşinden uzaklaştırma kararı çıkan bir şahıs, karısını iş yerine giderken yolda yakalayarak üç yerinden bıçakladı. 3 çocuk annesi genç kadın çalıştığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saatlerinde 23 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılan Bünyamin D. (38), kendisinden boşanmak isteyen eşi Nesrin D. (36) ile bir süre ayrı yaşadı. Bir süre önce mahkemenin kararıyla 3 çocuğunun annesi Nesrin D.’den uzaklaştırılan Bünyamin D., bu sabah eşini iş yerine giderken durdurdu. Bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı. Bu sırada Bünyamin D., yanında getirdiği bıçakla eşini boğazından ve karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın en yakında bulunan ve çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nesrin D., hayatını kaybetti. Bu sırada eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Bünyamin D. ise Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Nesrin D.’nin cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Morgu’na getirilirken, kızının cenazesini almaya gelen baba Ali Taşkın, damadının iki kez uzaklaştırma kararı ile uzaklaştırıldığını ifade ederek, “Sürekli kızıma kötü davranırdı ve olaylar yaşanırdı. 4-5 kez karakolluk oldular. Bu sabah planlayarak kızımı öldürmek için iş yerine gidiyor. Kızımı iş yerine girmeden bıçaklayarak olay yerinden ayrılıyor. Kızımın 3 tane çocuğu var ve şuan da yetiştirme yurdunda bulunuyorlar. Biz de cenazemizi Malatya’da toprağa vereceğiz” dedi.