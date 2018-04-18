Malatya’da Türkiye Şampiyonası
Okullar Arası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Malatya‘da başladı.
Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona, 58 ilden 320 sporcu katıldı.
Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarı dileyerek, bundan sonra da benzer organizasyonların ev sahipliğini üstlenmek istediklerini söyledi.
Şampiyonanın ilk gününde kızlarda 42, 46, 52 ve +68, erkeklerde ise 45, 51, 59 ve 68 kilolarda müsabakalar yapıldı.
Şampiyona, 19 Nisan Perşembe günü sona erecek.
AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com
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