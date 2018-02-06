‘Malatya’da Uygulanması İçin Çalışmaya Başlandı’

Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanımı projesi, Malatya’da MASKİ’nin ev sahipliği yaptığı bir toplantıda ele alındı.

MASKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin olarak kurumdan şu açıklama yapıldı:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Malatya, “Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanımı” projesine ev sahipliği yaptı.

Malatya’nın altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendiren MASKİ Genel Müdürlüğü, atıksuların arıtılarak doğaya kazandırılması için çalışmalar yapıyor. Çevre ve insan sağlığını önemseyen çalışmalarla şehrimize katkı sağlıyor. Kullanım sonucunda oluşan kirli sular tesiste arıtılarak tekrardan doğaya kazandırılıyor. Büyükşehir süreciyle dev projeler yaparak hayata geçiren MASKİ, her geçen gün yeni projelere ortak olarak Malatya’mız için çalışıyor.

Oman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yöntemi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanımı” projesi kapsamında yapılacak olan toplantı için MASKİ Genel Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 9. Bölge Müdürlüğü, 92. Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Battalgazi Sulama Birliği Başkanlığı, MWH Mühendislik ve Müşavirlik firması yetkilileri, Üniversite Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Bilgehan NAS, Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ, Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı ve Prof. Dr. Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla toplantı yapıldı. 24 Ay sürecek proje kapsamında Türkiye genelindeki Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan suyun yeniden kullanım niteliği ve niceliği belirlenip uygulama alanları değerlendirilecektir. MASKİ Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde uygulanması planlanan proje için saha çalışmalarına başlanmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi