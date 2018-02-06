‘Malatya’da Uygulanması İçin Çalışmaya Başlandı’
Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanımı projesi, Malatya’da MASKİ’nin ev sahipliği yaptığı bir toplantıda ele alındı.
MASKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin olarak kurumdan şu açıklama yapıldı:
“Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Malatya, “Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanımı” projesine ev sahipliği yaptı.
Malatya’nın altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendiren MASKİ Genel Müdürlüğü, atıksuların arıtılarak doğaya kazandırılması için çalışmalar yapıyor. Çevre ve insan sağlığını önemseyen çalışmalarla şehrimize katkı sağlıyor. Kullanım sonucunda oluşan kirli sular tesiste arıtılarak tekrardan doğaya kazandırılıyor. Büyükşehir süreciyle dev projeler yaparak hayata geçiren MASKİ, her geçen gün yeni projelere ortak olarak Malatya’mız için çalışıyor.
Oman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yöntemi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanımı” projesi kapsamında yapılacak olan toplantı için MASKİ Genel Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 9. Bölge Müdürlüğü, 92. Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Battalgazi Sulama Birliği Başkanlığı, MWH Mühendislik ve Müşavirlik firması yetkilileri, Üniversite Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Bilgehan NAS, Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ, Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı ve Prof. Dr. Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla toplantı yapıldı. 24 Ay sürecek proje kapsamında Türkiye genelindeki Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan suyun yeniden kullanım niteliği ve niceliği belirlenip uygulama alanları değerlendirilecektir. MASKİ Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde uygulanması planlanan proje için saha çalışmalarına başlanmıştır.”
Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
Sucu ve hızır beyefendiler;
1. Çalışmamı geçen yılki UKSAY sempozyumunda sundum. Salonda 7 kişi vardı.
2. Belli ki Malatya’da olan bitenlerden bi habersiniz. Konu defalarca yerel basında gündeme getirilmiştir. Birileri sağır, dilsiz ve görmüyorsa kalp gözü kapanmış ise yapacağım bir şey yok.
3. Lağım atıklarının gübre ve suyunun da sulama suyu olarak kullanılmasını eleştireceğinize akıl veriyorsunuz.
4. Belli ki arıtmayı da bilmiyorsunuz.
5. Biyolojik arıtmada bakteri ortamdaki karbonlu kirlilik yapan maddeleri oksijen eşliğinde tüketir ve ömrü bittiğinde ölür. Kurutulmuş kalıntı siyah renkli aktif çamurdur. Bunun doğaya hiç bir zararı yoktur ve kalori değeri yaklaşık 4000 kalori/gram üzerinde olan (linyitten iyi) değerli bir malzemedir.
5. Yerel basında yazılanlarla ilgili bir tıkla internete girip bilgi sahibi olup konuşulursa bilgilenmiş olursunuz.
ÖZET:
Ben bilimsel ahlak ve etik gereği bilimsel olarak çalışmadığım hiç bir konuda konuşmam.
Yakında OZON’a zehirli diyenlere de gereken cevabı vereceğim.
NOT: Maalesef Malatya halkı yerel haberleri okumuyor. Söz hakkı olmasına rağmen eleştiri yapmıyor. Masa başında oturanları eleştirmezsek diktatörleşirler.
Saygılarımla
Büyük bir toplandı. Hayret Türkiye 25. inönüden kimse yok. Yazıklar olsun size. Bilgi çalmanın neye eşdeğer olduğunu sizin gibiler bilmez bilemez. Bu konu tez danışmanlığım var. Bilim adına Allah’a havale ediyorum sizleri. Bakalım kaç paraya kaç yıl sürecek. Şimdiden söylüyorum. yanlışla yola çıkanın doğrusu olmaz. İnönü de bu konuda hiçmi çalışan yok. Bölümüne uğramadan akşama kadar MASKİ’de olan!!! danışmanlarınız aldıkları maaşı hakediyorlarmı acaba.
Ama itiraz etmeyeceğim. Sizler haklı olduğunuzu zannedin. Ben rabbimizn sabrını istemişim. Malatya insanının aklını başına alıp düşünmesi lazım artık. Yakında lağım artıklarının gübre olarak kullanılması içinde bir formül bulurlar hiç merak etmeyin.
Çalışman var ise sun hocam tutan mi var, asılsız iddialarla günaha sokma kendini de.
Hoca, hem bu konuda tez danışmanlığının olduğunu söylüyorsun hem de ”yakında lağım atıklarını gübre olarak kullanılması için bir formül bulurlar” diyerek yaptığınız çalışma ile eleştirdiğiniz çalışmanın ayni olduğunu unutuyorsunuz.
Hayata geçirilirse mükemmel olur. Tabi Allah bilir ama görünüşe göre bu yol iyi bir kuraklık, susuzluk bizleri bekliyor gibi. Yine de yaradandan ümit kesilmez. Rabbim iyi bir rahmet versin inşallah