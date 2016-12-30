Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya’da, polis tarafından torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 35 kişinin gözaltına alındığı, silah ve çeşitli miktarda uyarıcı- uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Malatya Valiliği, operasyonlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“İlimiz Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını hedef alan ve yaklaşık iki ay süren planlı çalışma kapsamında; İlimizin çeşitli bölgelerinde torbacılık yapan şahıslara yönelik 17 ayrı yakalama yapılarak 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmış, şüphelilerden toplam 1006 adet ecstasy hap, 15 adet captagon hap, 5 gram kokain ile 48,29 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiş olup; söz konusu planlı çalışmanın sonlandırılması amacıyla 30.12.2016 günü ilimizde geniş kapsamlı operasyon yapılmıştır.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmış şüphelilerin ev, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde toplam 95 adet ecstasy hap, 0,85 gram kokain, 7 gram esrar maddesi, 1,5 gram plaka esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet dolu fişek ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir.

Yürütülen projeli çalışma sürecinde toplam 1101 adet ecstasy hap, 15 adet captagon hap, 5,85 gram kokain ile 55,29 gram uyuşturucu esrar maddesi, 1,5 gram plaka esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet dolu fişek ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek toplam 35 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Gözaltına alınan şüpheliler “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilmişlerdir.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com