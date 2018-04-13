Malatya’da Voleybol Şöleni

Malatya’da Kulüpler Arası Gençler Voleybol Müsabakaları, Türkiye Yarı Final Voleybol Müsabakaları ve Küçük Erkekler Grup Müsabakaları düzenlenecek.

Malatya’da 26-29 Nisan tarihleri arasından Türkiye Voleybol Yarı Final müsabakaları gerçekleştirilecek. Ayrıca 27-30 Nisan tarihleri arasında Kulüpler Arası Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Malatya’da gerçekleştirilecek. Kulüpler Arası Gençler Voleybol Müsabakalarında kızlarda Erzincan, Elazığ, Malatya ve Adıyaman ile erkeklerde Kahramanmaraş, Tunceli, Adıyaman ve Malatya’dan takımlar mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Altyapı Türkiye Şampiyonası Küçükler Kategorisi (Kız-Erkek) Grup müsabakalarının tarih ve yerlerini açıkladı.

Küçük Erkekler Grup Müsabakaları 10-13 Mayıs’ta Malatya’da gerçekleştirilecek. Müsabakalarda Malatya’nın yanı sıra Tunceli, Sivas, Adıyaman ve Diyarbakır’dan takımlar karılacak. Grup’ta bir ve ikinci olan takımlar finale yükselecek.

Yeni Malatya Gazetesi