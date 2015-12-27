Malatya’da ‘Yaşam Memnuniyeti’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılında ilk kez il düzeyinde yapılan “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”nın Malatya bölümüne ilişkin detayları açıkladı. Açıklamaya göre, Malatya’da bayanlar erkeklerden, evliler bekarlardan daha mutlu. En yüksek mutsuzluk düzeyi, 65 yaş ve üstündekilerde görülüyor. Yine Malatyalılar, kamu hizmetleriyle ilgili olarak en çok Asayiş hizmetlerinden memnun olduklarını belirtirken, belediye hizmetlerine ilişkin memnuniyet araştırmasıyla ilgili oranlar da açıklandı.

TÜİK’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“İlki 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı. Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde 125 720 haneye gidilerek, 18 ve daha yukarı yaştaki 196 203 birey ile yüz yüze görüşme yapıldı.

Genel kamu hizmetleri altında yer alan belediye hizmetleri sonuçları, il sınırları içindeki bütün belediyelerin hizmetlerini kapsamıştır. Malatya mutlu olduğunu beyan eden iller arasında yer aldı. Ülkemizde mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %59 olarak tahmin edildi. Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Türkiye genelinde evli bireylerin %61,3’ü ve evli olmayanların %53,6’sı mutlu olduğunu beyan etti. Malatya’da mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %54 olarak tahmin edildi.

Malatya mutlu olduğunu beyan edenlerin oranına göre 67. sırada yer aldı. Malatya’da ülkemizde olduğu gibi evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Malatya ‘da evli olan bireylerin %56’sı, evli olmayanların %50’si mutlu olduğunu beyan etti.

Malatya’da bayanlar erkeklere oranla daha mutlu

Araştırma sonuçlarına göre Malatya’da bayanların erkeklere göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli olan bayanların %61’i mutlu olduğunu beyan ederken, bu oran erkeklerde %50 olarak gerçekleşti. Evli olmayan bireylerde ise bayanların %52’si mutlu olduğunu beyan ederken, bu oran erkeklerde %47 olarak gerçekleşti. Malatya’da bulunan kişiler kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade etmiştir.

Malatya genelinde mutluluk kaynağı olarak görülen kişiler arasında %74 ile ilk sırada aileler yer almaktadır.

Mutluluk kaynağı olan değerlere bakıldığında ise Türkiye’de ve Malatya ‘da sağlık %68 ile ilk sırada gelmektedir.

Malatya genelindeki kişilerin %79,4’ ü kendi geleceklerinden umutlu olduğunu ifade etmiştir

Türkiye genelinde bireylerin %77’si kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan etti.

Türkiye’de bayanların %77,5 i umutlu iken, erkeklerde bu oran %76,5 olarak gerçekleşti.

Malatya genelinde kişilerin %79,4’ ü kendi geleceklerinden umutlu olduğunu ifade etmiştir.

Malatya’da bayanlar, erkeklere göre daha fazla gelecekten umutlu olduğunu ifade etmişlerdir.

Kendi geleceklerinden umutlu olan bayanların oranı %79,9 iken erkeklerde bu oran %78,9 olarakgerçekleşti.

Malatya genelindeki mutluluk düzeyi en yüksek olan yaş grubu 18-24 tür.

Ülkemizde mutluluk düzeyi en yüksek olan yaş grubu %65 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşirken, en yüksek mutsuzluk düzeyi %13 ile 55 ve daha üzeri yaşlarda gerçekleşti.

Malatya’da mutluluk düzeyi en yüksek olan yaş grubu %61 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşirken, en yüksek mutsuzluk düzeyi %22 ile 65 ve daha üzeri yaşlarda gerçekleşti.

Malatya genelindeki kişiler Avrupa Birliği üyeliğine destek verme eğiliminde Malatya genelindeki bireylerin Türkiye’nin AB üyeliğine karşı eğilimi %52,6 oranında üye olması yönünde iken, %21,9’u üye olmaması yönündedir. Bu konuda fikri olmadığını ifade edenlerin oranı ise %25,5 oldu.

Malatya genelinde memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu kamu hizmeti asayiş hizmetleri

Malatya genelindeki bireylerin en fazla memnun olduğu kamu hizmeti %86,2 ile asayiş hizmetleri iken, asayiş hizmetlerini %77,8 ile sağlık hizmetleri takip etti.

Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%)

Asayiş hizmetleri 86,2

Sağlık hizmetleri 77,8

Ulaştırma hizmetleri 76,3

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri 69,2

Eğitim hizmetleri 69,1

Adli hizmetler 52,2

Malatya genelinde memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu belediye hizmeti ışıklandırma hizmeti

2013 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre Malatya genelindeki kişilerin belediye tarafından verilen hizmetlerden memnuniyet düzeyi en fazla %68,8 ile ışıklandırma hizmetlerinde gerçekleşirken, ışıklandırma hizmetlerini çöp ve çevresel atık toplama hizmetleri takip etti.

Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi(%)

Işıklandırma hizmeti 68,8

Çöp ve çevresel atık toplama hizmeti 66,6

Şebeke suyu hizmeti 66,6

Kanalizasyon hizmeti 66,4

Toplu taşıma hizmeti 62,7

Sokak levhaları ve dış kapı numaralandırma hizmetleri 59,1

Hasta ve yoksullara yardım 47,4

Yeşil alanların miktarı 47,0

Yol/kaldırım yapımı hizmeti 45,3 “