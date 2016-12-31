Malatya’da Yeni Yılın İlk Bebeği Umut

Malatya’da yeni yılın ilk bebeği 00.07’de dünyaya geldi. Ailesi, üçüncü çocuklarına 2017 yılında uğur getirmesi için Umut ismini verdi.

Yeni yılın ilk bebeği Sıtmapınarı Gözde Hastanesi’nde dünyaya gözlerini açtı. Resul Ekrem-Yeliz Gümüş çiftinin üçüncü çocukları olan Umut Kayra, 2 kilo 600 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi.

Baba Resul Ekrem Gümüş, 2017 yılının ilk bebeğinin kendi bebekleri olduğu için mutlu olduklarını ifade etti.

Gümüş, “Gayet mutluyuz, huzur olduk. Üçüncü çocuğumuz, mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. 2017’den herhangi bir beklentimiz yok. Rutin işlerimize devam edeceğiz. Allah-u Teala’dan huzur, rızk istiyoruz” dedi.

Anne Yeliz Gümüş ise 2016 yılının kendilerine çok uğurlu geldiğini ifade ederek, “Yeni yıl Umut’la birlikte geldi. 2017 yılı da inşallah mutlu bir şekilde devam eder” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com