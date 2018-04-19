Malatya’daki Darbe Girişimi Davası’nda Sona Gelindi

FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Malatya’daki 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin, tutuklu sanıklar dönemin 2.Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2.Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2.Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 7.Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile tutuksuz sanık dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım’ında aralarında bulunduğu 24’ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları tamamlandı.

9 Nisan’da başlayan onuncu duruşmada dokuz gün boyunca sanık ve sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını dinleyen Mahkeme Başkanı İzzettin Duman ve heyet, kararı açıklamak üzere duruşmayı 4 Mayıs Cuma gününe erteledi.

65 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Duruşma savcısı Muhittin Atlı, mahkemeye sunduğu mütalaada tutuklu sanıklar dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile 7. Ana Jet Üssü’nün Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tutuksuz sanık Ersin Yıldırım’ın ise “darbeye teşebbüsten” beraatını, “silahlı terör örgütüne üye olmaktan” cezalandırılmasını istemişti.

Savcı Atlı, ayrıca aralarında eski albay, binbaşı, üsteğmen, er ve erbaşların olduğu 60 sanık için, “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Savcı Atlı, tutuksuz sanıklar Suat Özocak, Bülent Kuzucu, Mustafa Sinan Soybaş, Murat Mutlu, Hasan Ayaz ve Seyit Aslan ile 4 er hakkında “darbeye teşebbüsten” beraat istemişti. Atlı, tutuksuz sanık Mustafa Sinan Soybaş’ın “Silahlı terör örgütüne üyelikten” cezalandırılması talep etmişti.

ESAS HAKKINDA SAVUNMALAR TAMAMLANDI

Dönemin 7. Ana Jet Üssü 171. Filo Komutanlığında Pilot Üsteğmen olan tutuklu sanık Seçkin Gülmüş, “171. filo, Türkiye’nin terörle mücadelede en aktif filosudur. Türkiye’nin en aktif filosu şuanda kapalı, bu sadece bizim için değil, ülke için büyük bir kayıp” dedi.

Gülmüş, esas hakkında yaptığı savunmada, “Aile çay bahçesinde çocuklarım, eşim ve misafirlerimle vakit geçiriyordum. Filo komutanı Metin Çivilibal tarafından arandım, filoya gittim. Benim komutanımla görüşmem suç değil, olamaz. Metin Çivilibal o gün aranabilecek herkesi aramış. O gece biz mi çağrıldık kule ve bakım personeli de çağrıldı” diye konuştu.

Emir komuta zinciri içerisinde kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini savunan Gülmüş, şunları söyledi:

“Darbeye teşebbüsü televizyondan Başbakan’ın açıklamasıyla öğrendim. Benim o gün veya öncesinde herhangi asker ve sivil şahısla darbeye yönelik mesaj, telefonlaşma, toplantı yok. Darbeden haberi olan bir insan çay bahçesinde olur mu? Emir komuta zinciri içerisinde bana verilen emri yerine getirdim. Uçakların mühimmatsız olacağı ve görevin havada verileceği söylendi. Ani gelen bir görev, çok önemli bir olaydır. Bize kanunsuz bir emir verilmedi. Tüm hazırlıklarımız tamamlandı, uçak başına gittik. Önümüzdeki uçaklar ruleye başlamıştı. BHHM’den gelen emirler bize ulaştırılmamıştır. Bunda kasıt var mı yok mu bilemiyorum ama görev ihmali var. BHHM talimatından sonra kalkmaya yönelik bir eylemim olmamıştır. O gece tek önceliğim devletimizin yanında olduğuna inandığım Metin Çivilibal ve BHHM’nin talimatlarıydı.”

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Halil Karan ise darbe girişimi sırasında filo komutanı Metin Çivilibal’ın göreve çağırmasıyla üsse geldiğini ve filoya geçtiğini ifade etti.

Daha sonra görev iptal olduğu iletilince filoya döndüklerini ve gazinoda beklemeye başladıklarını aktaran Karan, “BHHM’nin emirlerinden haberim olmadı. Pistteyken haberdar oldum. Hakkımdaki iddialar asılsızdır” diye savunma yaptı.

Tutuklu sanık eski pilot üsteğmen Ülfet Kaçay da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

Erlerin avukatlarının savunmasının ardından 10’uncu duruşma sona erdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com