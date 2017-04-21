Malatya’daki Duruşmaları Bugün

Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel bugün Malatya’da yargılanacaklar.

Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında yapılacak yargılamanın güvenlik gerekçesi ile Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesinin ardından ilk duruşma Cuma günü (bugün) yapılacak. Güvenlik gerekçesi ile Malatya’ya alınan dava FETÖ/PDY davası için dizayn edilen Yakınca Spor Salonunda görülecek.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kışanak ve Tuncel’in, bugünkü duruşmaya getirilmeyecekleri, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla davanın görüleceği öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülten Kışanak için ‘Silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ suçlarından 230 yıla kadar ceza isteniyor. Sebahat Tuncel hakkında ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 135 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

malatyahaber.com- iha