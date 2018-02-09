Malatya’daki Sağlık Yatırımlarının Son Durumu

Sağlık Bakanlığı’nın Malatya’da 3’ü inşaat 7’si ise proje aşamasında olan 10 yatırımın olduğu öğrenildi. İhale aşamasını bekleyen yatırımlar arasında, Darende ilçesinde fizik tedavi ünitesi, Doğanşehir Devlet Hastanesi, Kuluncak İlçe Entegre Hastanesi ile Fahri Kayahan Bulvarı’nda 9 aile hekimliği birimi, idari birimler ve 112 acil servis biriminin olacağı Fahri Kayahan Aile Sağlığı Merkezi olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında inşaatı devam eden 300 yataklı Malatya-Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 31 seviyesinde. Yeşilyurt İlçesi’nde yapımı devam eden 45 yataklı Yeşilyurt Devlet Hastanesi Renovasyon+Ek Bina inşaatının ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80 olarak kayıtlarda yer aldı. Pütürge ilçesindeki Pütürge Bakımlı Sağlık Evi+Lojman inşaatının fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 99 seviyesinde bulunuyor.

Arsa teminleri yapılan ve proje aşamasında olup ihale aşamasını bekleyen il genelindeki 7 yatırım ise şöyle sıralandı;

1- Pütürge Devlet Hastanesi 10 Daireli Lojman

2- Akçadağ Büyükköy Sağlık Evi+Lojman

3- Battalgazi Devlet Hastanesi 300 Yatak+ADSM

4- Darende Hulusi Efendi DH Fizik Tedavi Ünitesi 20 yatak+10 Daireli Lojman

5- Doğanşehir Devlet Hastanesi (100 Yatak)+10 Daireli Lojman

6- Yeşilyurt Fahri Kayahan Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB+Halk Sağ. Müd.) EK BİNA (İ7+9AHB ASM)+112

7- Malatya Kuluncak İlçe Entegre Hastanesi 10 yatak+6 AHB ASM+112 ASH+10 Daireli Lojman

Savaş Barış – Yeni Malatya Gazetesi

Fotoğraf : Yapımı devam eden 300 yataklı Malatya-Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (Kaynak : Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü)