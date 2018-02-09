Malatya’daki Sağlık Yatırımlarının Son Durumu
Sağlık Bakanlığı’nın Malatya’da 3’ü inşaat 7’si ise proje aşamasında olan 10 yatırımın olduğu öğrenildi. İhale aşamasını bekleyen yatırımlar arasında, Darende ilçesinde fizik tedavi ünitesi, Doğanşehir Devlet Hastanesi, Kuluncak İlçe Entegre Hastanesi ile Fahri Kayahan Bulvarı’nda 9 aile hekimliği birimi, idari birimler ve 112 acil servis biriminin olacağı Fahri Kayahan Aile Sağlığı Merkezi olduğu kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında inşaatı devam eden 300 yataklı Malatya-Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 31 seviyesinde. Yeşilyurt İlçesi’nde yapımı devam eden 45 yataklı Yeşilyurt Devlet Hastanesi Renovasyon+Ek Bina inşaatının ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80 olarak kayıtlarda yer aldı. Pütürge ilçesindeki Pütürge Bakımlı Sağlık Evi+Lojman inşaatının fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 99 seviyesinde bulunuyor.
Arsa teminleri yapılan ve proje aşamasında olup ihale aşamasını bekleyen il genelindeki 7 yatırım ise şöyle sıralandı;
1- Pütürge Devlet Hastanesi 10 Daireli Lojman
2- Akçadağ Büyükköy Sağlık Evi+Lojman
3- Battalgazi Devlet Hastanesi 300 Yatak+ADSM
4- Darende Hulusi Efendi DH Fizik Tedavi Ünitesi 20 yatak+10 Daireli Lojman
5- Doğanşehir Devlet Hastanesi (100 Yatak)+10 Daireli Lojman
6- Yeşilyurt Fahri Kayahan Aile Sağlığı Merkezi (9 AHB+Halk Sağ. Müd.) EK BİNA (İ7+9AHB ASM)+112
7- Malatya Kuluncak İlçe Entegre Hastanesi 10 yatak+6 AHB ASM+112 ASH+10 Daireli Lojman
Savaş Barış – Yeni Malatya Gazetesi
Fotoğraf : Yapımı devam eden 300 yataklı Malatya-Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (Kaynak : Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü)
Battalgazi başkanı bu konuya eğilmeli ve ilçemize yakışan bir hastahane yapılmalı
fırat semt polikliniği yakışmıyor malatyaya tamamıyla rezalet bu nasıl büyükşehir
İnsanların hasta olamalarını engelleyici hizmetler yapılmıyor. sürekli yeni hastaneler yapılıyor. hava kirliliğini önleyin, sağlıksız gıdaların satışını engelleyin ,nişasta bazlı şeker kullanımını azaltın, tarımsal ilaçların kullanımını kontrol altında tutun inanın yeni hastahanelere gerek kalmayacaktır.
Bravo çok haklısın.
300 bin nüfuslu battalgazi’ye 300 yataklı hastane???? 30 büyük şehre söz verilen ama nedendir bilinmez malatya yerine büyük şehir olmayan elazığ’a yapılan şehir hastanesi istiyoruz. en az 1500 yataklı olmalı.
Malatya Devlet Hastanesinin adı neden, Eğitim Araştırma Hastanesi yapıldı?. İçinde kaç tane veya hiç,doçent,Prof var mı?.
Aynı liselerin tabelası değiştirilip,Anadolu Lisesi yapıldığı gibi mi oldu?. Herkes çocuğum Anadolu Lisesi ne gidiyor diyor,kimse neden bunları sormuyor?. Konuşmuyor?. Herkes memnun mu?.
Doğanşehir in nüfusu 12000
Hastanesi 100 yataklı olacakmış…
Battalgazi nin nüfusu 350.000
Hastanesi 300 yataklı olacakmış… mış…mış…mış…
Dehşet bir haber yahu….!
Sizde bişey beğenmiyorsunuz
yaptığınız işlere emeğe saygımız sonsuz keşke bir işi bir defa yapsaydınız
yani adam gibi yapılsaydı hizmete saygımız var zaten.
suriyelilere iyi hizmet verdiniz .
malatya da daha ileriye yatırım yapılsaydı sizlere daha çok teşekkür ederdi torunlarımız saygılar
Aynen oguzhan önceden ilçelerde uzman hekim olmazdı şimdi şükür var .Malatyada ise sayisi çok azdı.şimdi ilerleme iyi.
Eskiden olsa bitmez derdim ama artık başlayan projeler bitiyor
Emeği geçen herkese sonsuz tesekkurler.
ÖNEMLİ OLAN HASTAHANE YAPMAK DEĞİL ÖNEMLİ OLAN O YAPILAN HASTAHANELERE UZMAN DOKTOR GETİRMEK
Yok orda pratisyenler çalışacak normal hastanede de hepsi pratisyenya. Yanı sırf muhalefet olsun diye söylediğiniz şey e bakın. Yapilan hizmetleri takdir etmek lazim
büyüklerimiz hiç düşünmüyorlarmı malatyayı iki kavşak arasına sıkıştırdılar
Malatyanin gelecegini degil, sadece gelecek secimi düşünerek hareket ettikleri icin sikinti yok hemserim…