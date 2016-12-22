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Malatya Haber -

Malatya’dan 3 Hakem Görev Yapacak

Malatya’dan 3 Hakem Görev Yapacak
  • 22.12.2016
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Elazığ’daki Masa Tenisi Yıldızlar D Grubu Yarışmalarında Malatya’dan 3 hakem görev yapacak. Malatya’dan 2 hakem ise yedekte yer alıyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından düzenlenen Yıldızlar D Grup Müsabakaları, 24-25 Aralık tarihlerinde Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Malatya’dan Ulusal Hakemler Nail Ölmez, Mehmet Ilkım ve Hüseyin Şimşek’in yer alacağı müsabakalarda 20 hakem görev yapacak. Malatya’dan Ulusal Hakemler Halil İbrahim Yılmaz ve İbrahim Halil Kalkan ise yedek hakem listesinde yer aldı.

FOTO: Arşiv

Yeni Malatya Gazetesi

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