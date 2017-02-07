Malatya’dan 38 Kamu Çalışanına Görevden İhraç
- 686 Sayılı KHK ile 38’i Malatya’da görevli olmak üzere toplam 4 bin 464 kamu çalışanı memuriyetten ihraç edildi
Resmi Gazete’nin 7 Şubat 2017 günkü mükerrer sayısında yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Malatya’da toplam 38 kamu çalışanı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilişkili oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edildiler.
İHRAÇ EDİLEN 4 BİN 464 KİŞİDEN 38’İ MALATYA’DAN..
Kararnameye göre, 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi, Emniyet Teşkilatından 417 kişi, Yargıtay’dan 10 kişi, Yüksek Seçim Kurulundan 10 kişi, İçişleri Bakanlığından 49 kişi, Dışişleri Bakanlığından 48 kişi, TRT’den 88 kişi meslekten atıldı.
Yayınlanan KHK ile Malatya’dan 26 öğretmen, 8 Jandarma personeli, İçişleri ve Milli Eğitim’den 4 idari personelin görevlerinden ihraç edildikleri bildirildi.
Malatya’da görevliyken memuriyetten çıkarılanlar şunlar:
İçişleri Bakanlığı
Ayşegül Şen- Şef,
Korkut Yiğit- Teknisyen,
Jandarma
J.Asb.Üçvş. Ahmet Özel,
J.Asb.Kad.Üçvş. Erkan Yılmaz,
J.Asb.Kad.Çvş. Ekrem Kuş,
J.Asb.Kd.Çvş. Mehmet Ali Turan,
J.Asb.Kd.Çvş. İbrahim Sünbül,
J.Mly.Kad.Kd.Çvş. Sami Yakıcı,
Uzm.J.Kad.Çevş. Ozan Bacak,
J.Kur.Yb. İbrahim Yazıcı- 2. Ordu Karargahı,
Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmenler
Filiz Metin-Akçadağ,
Hacı Maden- Battalgazi,
Halil İbrahim Çakır- Battalgazi,
Hasan Kaya- Battalgazi,
Hızır Kasap- Battalgazi,
İmihanım Güler- Battalgazi,
Kadir Yeşilkaya- Battalgazi,
Rabia Özbek- Battalgazi,
Rüstem Ekmekyapar- Battalgazi,
Seda Demir- Battalgazi,
Sevtap Fazlı- Battalgazi,
Nurhayat Akpolat- Darende,
Yavuz Zeren- Darende,
Hacer Sarıgül- Doğanşehir,
Narcihan Kaya- Doğanşehir,
Aynur Ünal- Yeşilyurt,
Ayşen Ekmekci- Yeşilyurt,
Bilgehan Leventoğlu- Yeşilyurt,
Fatma Berra Aytekin- Yeşilyurt,
Hasan Bulut- Yeşilyurt,
Mehmet Sıddık Yalçın- Yeşilyurt,
Meliha Yıldırım- Yeşilyurt,
Metin Başer- Yeşilyurt,
Nuh Akpınar- Yeşilyurt,
Osman Orhan Kaplan- Yeşilyurt,
Sonay İzciler- Yeşilyurt,
İdari Personel
Süleyman Ulutaş (Veri Hazırlama İşletmeni) Büyükşehir,
Hakan Leylek (Veri Hazırlama İşletmeni) Yazıhan.
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi