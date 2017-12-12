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Malatya Haber -

Malatya’dan 4 Üye de Yönetimde

Malatya’dan 4 Üye de Yönetimde
  • 12.12.2017
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Türkiye Voleybol Hakem ve Gözlemciler Federasyonu (VHGF) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliğine Malatya’dan dört üye seçildi.

Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Furkan Salduz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Voleybol Hakemleri ve Gözlemciler Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulunun hafta sonu Ankara’da yapıldığını belirtti.

Genel kurulda, kendisinin federasyon yönetim kurulu asil üyeliğine, dernek üyeleri Necip Ayhan’ın yönetim kurulu, Özgür Öz’ün denetleme kurulu, Lüman Öz’ün de disiplin kurulu yedek üyeliklerine seçildiğini kaydeden Salduz, “Malatya voleybolunu daha üst seviyelere çıkarmak için yönetim olarak antrenörler, idareciler ve sporcu kardeşlerimizle sorunlar çerçevesinde birlikte çalışarak daha üst seviyeye getirmeye çalışacağız.” dedi.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- AA

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