Malatya’dan 75 Bin Yolcu Uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Kasım Ayı havalimanı İstatistiklerine göre Kasım ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 75 bin 634 oldu.

2017 Yılı Kasım Ayı’nda Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 553, dış hatlar uçak trafiği 5 olmak üzere toplam uçak trafiği 558’e ulaştı.

2017 Yılı Kasım Ayı’nda Malatya Havalimanı Yük (kargo,posta,bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 6 artışla 526 ton olarak gerçekleşti.

11 Aylık Gerçekleşmeler

2017 Yılı Kasım Sonu gerçekleşmelerine göre, Malatya Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 813 bin 767 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 11 artışla 6 bin 638’e, yük (Kargo,Posta,Bagaj) trafiği ise yüzde 9 artışla 6 bin 646 tona ulaştı.

iha