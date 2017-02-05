Malatya’dan Direkt İhracatta Artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) il merkezlerinden direkt yapılan ihracat rakamlarının yansıtıldığı istatistik çalışmaya göre; Malatya’nın Ocak 2017 ihracatı, Ocak 2016 ihracatına göre; yüzde 22 oranında artış gösterdi. TİM istatistiklerinde Malatya 2016 yılını toplam 343 milyon 555 bin dolar ile kapatmış ve 2015’e göre yüzde 3.52 oranında artış göstermişti.

TİM Rakamlarına göre; Ocak 2017’de 30 milyon 349 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Ocak 2016’da ise 24 milyon 751 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı. Yılın ilk ihracat rakamı bir önceki döneme göre; yüzde 22.61 oranında artış göstermiş oldu.

Malatya Gümrüğü üzerinden yapılan ihracatın 13 milyon 104 bin doları Kuru Meyve ve Mamullerinde, 10 milyon 715 bin doları Hazır Giyim ve Konfeksiyondan, 1 milyon 563 bin doları Su Ürünleri ve Hayvansal Mamullerinde ve 1 milyon 457 bin doları ise Tekstil ve Hammaddelerinden sağlandı.

Malatya ihracatının en önemli ikinci kalemini oluşturan Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü Ocak 2016’ya göre yüzde 77.20 oranında artış gösterdi. Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe Ocak 2016’da 6 milyon 47 bin dolar ihracat yapılmıştı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com