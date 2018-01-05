Malatya’dan Doğu Guta’ya Yardım

Malatya’da, Bir Damla Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği tarafından hazırlanan kazak, bere, atkı eldiven gibi giyim malzemeleri, Suriye’de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayına teslim edildi.

Türk Kızılayı Malatya Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayı ekipleri, dernek üyelerinin Doğu Guta’ya gönderilmek üzere hazırladığı yardım malzemelerini teslim aldı.

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, dernek binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, derneğin kentte faaliyet gösteren önemli bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, “Dernek üyelerinin bir araya gelerek hazırlamış oldukları ve minik mazlumları bir nebze de olsa soğuktan koruyacak bu yardımların, Kızılay aracılığı ile ulaştırılmasını talep etmeleri ve bize bağış yapmaları bizim için önemli. ‘Birlikten kuvvet doğar’ sözü bu şekli ile anlam bulmaktadır.” ifadesini kullandı.

Bir Damla Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Eroğlu ise hazırladıkları yardım malzemelerini Doğu Guta’ya göndermeye karar verdiklerini bildirerek, şunları belirtti:

“Doğu Guta’daki Kerim bebek ve diğer mazlumları görünce önceliğin Doğu Guta’ya verilmesi kararı aldık ve el emeği göz nuru ürünlerimizi Türk Kızılayına teslim ettik. Türk Kızılayının uluslararası alanda Türkiye’nin yüz akı çalışmaları dolayısıyla Türk Kızılayına minnettarlığımızı belirtmek isteriz.”

Konuşmaların ardından Eroğlu, yardım malzemelerini ekiplere teslim etti.

AA