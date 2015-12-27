Malatya’dan Dünya’ya Bir İlk..

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde (TÖTM), siroz hastası olan 64 yaşındaki Şeyhmus Özgün’e önce ameliyatsız kalp kapakçığı değişimi (TAVI Yöntemi) ardından karaciğer nakli yapıldı. Konuyla ilgili olarak Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir ortak basın açıklaması yaptı. TAVI yöntemi sonrası yapılan karaciğer naklinin ise dünyada ilk olduğu belirtildi.

“Kalbin Normal Olması Gerekir”

Prof. Dr. Sezai Yılmaz yaptığı açıklamada, ” Şeyhmus Özgün’ün ciddi kalp ve karaciğer hastalığı vardı. Karaciğer nakli yapılan hastaların kalbi, aşırı strese neden olabilecek birçok fiziksel ve kimyasal etkenlerle karşı karşıya kalmaktadır. Karaciğer naklinin başarısı için; kalp rezervinin normal olması yaşamsaldır. Normal koşullarda yapılan karaciğer nakillerinde bile ameliyatın bazı aşamalarında, kalp ile ilgili çok dikkat gerektiren ve bir takım ilaçların süratle uygulanması ile normale dönebilen problemleri sıkça görebilmekteyiz. İşte bu nedenlerden dolayı karaciğer nakli yapılacak bir hastanın, ameliyat öncesi kalbinin tam anlamıyla değerlendirilmesi son derece önemlidir.” dedi.

“Tolere Etmesi Zordur.”

Karaciğer sirozuna yakalanan hastaların yüzde 5 ile 15’inde koroner arter hastalığı mevcuttur diyen Prof. Dr. Yılmaz, “Koroner arter hastalıklarının tedavi edilmediği takdirde, başarılı karaciğer nakline rağmen 3 yıllık sağ kalım oranları yüzde 50’dir. Kısacası bu hastaların, nakil öncesi koroner kalp hastalığının tedavi edilmesi zorunludur. Kalp kapak hastası olan bir kişinin karaciğer sirozu varsa, karaciğer nakli öncesi kapak ameliyatı olması gerekir. Ancak bu hastaların ciddi karaciğer bozukluğundan dolayı, kalp ameliyatını tolere etmesi zordur.” ifadelerini kullandı.

“Dünyada İlk..”

Türkiye’de bir çok hastaneye giden ve kalıcı bir çözüme ulaşamayan Şeyhmus Özgün’ün durumundan bahseden Prof. Dr. Yılmaz, ” Karaciğer ve aort kapağında sorun olan hastanın yaşama ihtimali yüzde 50’nin altında idi. Bu hastanın kalp kapakçığı, Prof. Dr. Ramazan Özdemir başkanlığında bir ekip tarafından TAVI yöntemi ile düzeltildi. Hastaya 3 hafta sonra ise karaciğer nakli yapıldı. 2 hafta sonrada taburcu edildi. Bu hasta TAVI sonrası karaciğer nakli yapılan dünyadaki ilk hastadır.” dedi.

“Risk Çoktu”

Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Bu gerçekten de koordineli çalışmanın bir sonucu idi. Hastada doğuştan kalp kapağı rahatsızlığı vardı. Hasta siroz hastası olduğu için ameliyat riski fazlaydı. Bu riskten dolayı anjiyo şeklindeki TAVI yöntemini uyguladık. Hastaya genel anestezi veremedik; bununda çok riski vardı. Yaklaşık yarım saat içerisinde işlem bitmişti, sonrasında ise karaciğer nakli uygulandı. Literatüre baktığımızda ise bu şekilde bir işlem dünyada ilk defa uygulamıştı. ” ifadelerini kullandı.

“Malatya Markasını Oluşturuyor”

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aslan ise konuşmasında, “Yapılan iş hem Malatya markası oluşturuyor hem de dünyada ilk yapılan bir operasyon olması nedeniyle Türkiye’nin imajını, prestijini ve bilimsel başarısını ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

“Onlara Minnettarım”

Şeyhmus Özgün isimli hasta ise “Bir çok hastaneye gittim ancak sonuç alamadım. Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne gittim, oradan TÖTM’ye yönlendirdiler. İlk önce kalbin tedavi edildi ardından ise karaciğer nakli yapıldı. Çok güzel bir sonuç aldım. Hocalarımıza ölünceye kadar minnettarım. ” dedi.

Kaynak : www.yenimalatya.com.tr (Yeni Malatya Gazetesi)