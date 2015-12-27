Malatya’dan Gitmişlerdi

Antalya’da eşini beylik tabancasıyla vurduktan sonra intihar eden polis memuru ve eşinin cenazeleri Adli Tıp morgundan alındı. Çiftinin bir süredir ayrı yaşadığı polis memurunun evden uzaklaştırması olduğu iddia edildi.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi 916 Sokak 143 numaradaki evinde eşi Ümmühan Y. ile tartışan Ramazan Y., beylik tabancasıyla eşinin başından vurup, asansör önünde intihar etmişti. Ramazan Y. olay yerinde, Ümmühan Y. ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Altınova Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Ramazan Y.’ın cenazesi ile eşi Ümmühan Y.’ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Çiftin cenazelerinin Isparta’nın Karaöz beldesinde toprağa verileceği belirtildi.

AYRI YAŞIYORLARDI

İki yıl önce Malatya’dan Antalya’ya gelen Ramazan Y. ile Ümmühan Y.’ın bir süredir ayrı yaşadıkları, 2 çocuk annesi ev hanımı Ümmühan Y.’ın aldığı tehditler nedeniyle eşi hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkarttığı ileri sürüldü. yakınları, Ümmühan Y.’ın olaydan saatler önce eve zorla giren eşi Ramazan Y.’ı şikayet ettiği ve polis merkezindeki ifadesinin ardından Ramazan Y.’nin serbest bırakıldığı iddia edildi.

Öte yandan, Ramazan Y.’ın beylik tabancası ile ilgili olarak bugün “el konulma” işlemi yapılacağı ileri sürüldü.