Malatya’dan Halep’e 25 TIR Dolusu Yardım

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası kapsamında Malatya’da toplanan yardım malzemelerini taşıyan 25 TIR düzenlenen törenle uğurlandı.

İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Müftülük ve Vakıf personeli ile çok sayıda vatandaşın katıldığı tören de konuşan İl Müftüsü Ümit Çimen, Vali Mustafa Toprak’ın destek ve öncülüğünde müftülük görevlileri, cami cemaati ve vatandaşların katkılarıyla toplanan yiyecek, giyecek, yakacak ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 25 TIR’ın Suriye’ye uğurlanacağını belirterek başta Vali Toprak olmak üzere katkı sağlayan herkese şükranlarını sundu.

Vali Toprak, yaptığı konuşmada, “Böylesi güzel bir konuda Malatya’mızın birlikteliğini, yardımlaşmasını, paylaşmasını ve insanlığa olan yürekten ve gönülden yaklaşımını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Öncelikle Türk Diyanet Vakfımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın “Halep’te İnsanlık Ölmesin” adı altında başlattığı bu yardım kampanyası için teşekkür ediyorum.

Malatya’dan sizlerin, hepinizin, tüm kurumlarımızın, mahalli yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin ve özelinde tüm halkımızın katıldığı bu yardımları, Tırları gördüğümüzde ülkemizde, belki de ilk defa bir seferde bir ilden çıkarılan bu kadar çok yardımında Malatya’dan olduğunu görüyorum, onun için tüm Malatya halkımıza şükranlarımı sunuyorum.

Halep’te insanlık dramı yaşanıyor, Halep’te insanlar bombalar altında, sıkıntılar içerisinde, acılar içerisinde, soğukta çoluk, çocuk, yaşlı hepsi adeta inliyor. Dolayısı ile geçmişten bu güne kadim medeniyetinde yardımlaşma, paylaşma, insanlığın onurunu kurtarma ve insanlığa katkı sağlama olan, dinimizin ve inancımızın da gereği olarak ‘Tüm Müslümanlar kardeştir ve siz bu kardeşliğin gereğini yapınız.’ şeklindeki içeriği olan ayeti kelimeden de yola çıkarak; Bizler burada, bu şartlarda, güzel bir şekilde, bu güzel ülkede yaşarken çevremizde olup bitene, çevremizde adeta insanlığın yerlerde süründüğü noktalarda, özelinde de bu gün yardım göndereceğimiz Halep’te yaşananlara seyirci kalmamız asla ve asla mümkün olamaz.

Bizler Malatya olarak, Malatya halkı olarak, Malatya’nın bileşenleri, dinamikleri olarak buradan Halep’in sesini duyuyoruz, Halep’teki acıları gönlümüzde ve yüreğimizde hissediyoruz, bunun gereği olarak insanlığımızın, vicdanımızın ve inancımızın değeri olarak buradan sizlerin, herkesin katkısı ile bu yardımları bu gün Halep’e doğru yola çıkarıyoruz.” dedi.

Vali Toprak, gönderilen yardımların Cilvegözü sınır kapısında Türkiye Diyanet Vakfı elemanlarınca teslim alınacağını ve koordineli bir şekilde Halep’te ve Suriye’de dağıtımının gerçekleştirileceği bilgisini verirdi.

Türkiye’nin uluslar arası alanda ciddi manada istişareler yürüttüğünü, bunun engellenmesi adına Türkiye’ye yönelik ciddi tehditler olmasına rağmen, Türkiye’nin önüne çıkarılan engellere rağmen Türkiye’nin yardımseverliğini, insanlığını ve kadimden gelen güzelliklerini insanlık dramının yaşandığı yerlere göndermeye devam edeceğini söyledi.

Bu gün gönderilecek olan yardımların içerisinde giyim eşyasından battaniye ye, gıdadan yakacak oduna kadar oradaki insanların ihtiyacının olduğu her şeyin 25 TIR’dan oluşan konvoyla gönderileceğini, bu malzemelerin temininde öncülük eden İl Müftüsü Çimen’e, İlçe Belediye Başkanlarına, İlçe Müftülerine, yardımda bulunan tüm kurum, kuruluş, dernek ve vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Toprak konuşmasının sonunda ”İnsanlık ölmesin, insanlık dramı yaşanmasın, tüm insanlar, sevgi, saygı, yardımlaşma ve paylaşma içerisinde yaşamaya devam etsinler.

Biz istiyoruz ki insan hakları adına, insanlık adına bir şeyler öğretmeye çalışan dünyadaki bazı dinamiklerin, güç odaklarının Halep gibi zulümlerin yaşandığı yerlerdeki bu insanlık dramının çözülmesi ve bu meselelerin, bu olumsuzlukların, bu mezalimliklerin bir an önce bitmesi için katkı sağlamalarını özellikle diliyoruz. Ama görüyoruz ki ; Bu insanlıktan bahsedenler bunların önlenmesi bir tarafa vermiş oldukları silahlarla, katkılarla, yardımlarla adeta insanlığın ortadan kaldırılmasına katkı sağlıyorlar.” diyerek Türkiye’nin Yurt dışındaki dostlarına, kardeşlerine yapılan zulümlere olduğu gibi yurt içindeki hainlere karşı da bu gün ve bu günden sonra da 80 milyonu ile birlikte dimdik karşı durduğunu ve duracağını ifade etti.

Vali Toprak’ın konuşmasının ve İl Müftüsü Çimen’in okuduğu duanın ardından yardım TIR’ları yola çıktı.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com