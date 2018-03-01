Malatya’dan Tek Patent Başvurusu

2018’in ilk ayında yapılan patent başvuru sayıları açıklandı. Verilere göre, Ocak’ta 1’i Malatya’dan olmak üzere 398 patent başvurusu alındı.

2018’in ilk ayında yapılan patent başvuru sayıları açıklandı. Adres Patent, Ocak ayına ait 398 patent başvurusu yapıldığını duyurdu. Geçtiğimiz ay 2017 yılının marka ve patent haritasını paylaşan Adres Patent 2018’in ilk haritasında geçen yıla oranla ciddi bir yükseliş olduğunu aktardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, “2017 yılını yüzde 33,8 artışla kapatmıştık. 2018’in ilk ayında da patent başvuruları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 arttı” dedi.

Verilere göre, 166 başvuru ile İstanbul ilk sırada yer alırken, 45 başvuru ile Ankara ikinci, 27 başvuru ile Bursa üçüncü sırada yer aldı. 34 şehirden ise hiç başvuru yapılmadı.

81 ilin Ocak 2018’deki patent başvuru sayıları şöyle sıralandı;

İstanbul 166

Ankara 45

Bursa 27

İzmir 26

Manisa 14

Kocaeli 13

Konya 11

Sakarya 9

Adana 7

Kahramanmaraş 7

Antalya 5

Balıkesir 5

Tekirdağ 5

Denizli 4

Kayseri 4

Afyon 3

Aydın 3

Erzurum 3

Eskişehir 3

Gaziantep 3

Isparta 3

Mersin 3

Kars 2

Muğla 2

Ordu 2

Düzce 2

Adıyaman 1

Bolu 1

Çanakkale 1

Diyarbakır 1

Edirne 1

Elazığ 1

Giresun 1

Gümüşhane 1

Hatay 1

Kastamonu 1

Kırklareli 1

Malatya 1

Niğde 1

Rize 1

Samsun 1

Sivas 1

Tokat 1

Şanlıurfa 1

Zonguldak 1

Batman 1

Bartın 1

Ağrı 0

Amasya 0

Artvin 0

Bilecik 0

Bingöl 0

Bitlis 0

Burdur 0

Çankırı 0

Çorum 0

Erzincan 0

Hakkari 0

Kırşehir 0

Kütahya 0

Mardin 0

Muş 0

Nevşehir 0

Siirt 0

Sinop 0

Trabzon 0

Tunceli 0

Uşak 0

Van 0

Yozgat 0

Aksaray 0

Bayburt 0

Karaman 0

Kırıkkale 0

Şırnak 0

Ardahan 0

Iğdır 0

Yalova 0

Karabük 0

Kilis 0

Osmaniye 0

Toplam 398

İstanbul, iha