Malatya’dan Toprak Götürdü

17. ve 20. dönem Malatya Milletvekilliği yapan Ayhan Fırat’ın mezarına dökülmek üzere CHP İl Başkanı Enver Kiraz tarafından Malatya’dan toprak götürüldü.

Eski Milletvekili Fırat’ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayınlayan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Ayhan Fırat’ın Malatya siyasetinde unutulmaz izler bıraktığını kaydederek “Milletvekilliği döneminde Malatya’ya önemli katkıları olan Ayhan Fırat’ın ölümü hepimizi derinden üzmüştür. Milletvekilliği öncesinde kamunun değişik birimlerinde etkili bir devlet adamlığı yapan Ayhan Fırat, 2 dönem yaptığı milletvekilliğinde de Malatya için çaba gösteren bir siyasetçi olmuştur. Kendine has üslubu ile Malatya’nın unutulmayacak kimliklerinden biri olmuştur. Ayhan Fırat’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Ayhan Fırat için 20 Mayıs tarihinde TBMM’de tören düzenleneceğini ve öğlen namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığında defnedileceğini aktaran Kiraz, Malatya’dan götürdükleri toprağı Fırat’ın mezarına dökeceklerini de sözlerine ekledi.

iha