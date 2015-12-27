Malatya’dan Valencia’ya..

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Mehmet Topal’ın transferi için İspanyol Kulübü Valencia ile 5 milyon avro karşılığında anlaştı.

İspanyol ekibinin, Mehmet Topal ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Her iki kulübün resmi internet sitesinde de açıklanan transferin, sağlık kontrolü sonrası gerçekleşeceği açıklandı.

11 yaşında Malatya’da futbola başlayan Mehmet Topal, Malatya Belediyesporun alt yapısında başladığı futbol yaşamında profesyonelliğe Çanakkale Dardanelsporla

merhaba dedi… Mehmet Topal, 2006-2007 sezonunun başında Galatasaraya transfer oldu. Dört sezon Galatasaray forması giyen Topal bu sezon 33ü ilk 11 olmak üzere 36 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Mehmet Topal Valencia’da…

ANLAŞMANIN şartları ise şöyle… Avrupaya gitmeyi çok isteyen Mehmet Topal, Valenciaya 4.8 milyon Euroya gitti. Bunun 4.5 milyon Euroluk kısmını İspanyol kulübü ödeyecek. Geri kalan 300 bin Euro ise Topalın alacakları ve genç futbolcu transferin gerçekleşmesi için bu paradan vazgeçti. İspanyol ekibi 4.5 milyon Euronun 2 milyon Eurosunu peşin ödeyecek. Geri kalan 2.5 milyon Euro 2 senede G.Sarayın kasasına girecek.

PEKİ milli futbolcu İspanyada ne kazanacak? Mehmet Topal, gelecek yıl Şampiyonlar Liginde de boy gösterecek olan Valencia ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon başına da 1.2 milyon Euro alacak. Yani Topalın La Liga temsilcisine toplam maliyeti 9.3 milyon Euro… Bu rakam, bir Türk futbolcusu için bir yabancı kulüp tarafından ödenen en yüksek bedellerden biri.. Yani Mehmet Topal, Türk futbol tarihine adını yazdırdı…

HAFTA sonu sağlık kontrolü için İspanyaya gidecek olan Topalın transferiyle ilgili olarak G.Saray yönetimi önceki akşam fikir alışverişi yaptı. Sonucunda çıkan karar ise teklifin kabul edilmesi yönündeydi. Dün Valencia cephesiyle tüm gün süren görüşmelerin ardından detaylarda da uzlaşmaya varıldı.

HALDUN Üstünelin ısrarlarıyla 2006da 1 milyon dolara Dardanelden alınan Topalın Valenciaya gitmesinde, futbolcunun menajerleri Batur Altıparmak ve Ogan Tarhanın rolü büyük. İki menajer genç yıldızın son iki sezonda düşen performansına rağmen oynadığı maçların yüzde 60ını Valencia kulübünün yetkililerine izlettirip, Topalın kalitesini İspanyollara kanıtladılar.