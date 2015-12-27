Malatya’dan Valencia’ya..
Galatasaray Kulübü, futbolcusu Mehmet Topal’ın transferi için İspanyol Kulübü Valencia ile 5 milyon avro karşılığında anlaştı.
İspanyol ekibinin, Mehmet Topal ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Her iki kulübün resmi internet sitesinde de açıklanan transferin, sağlık kontrolü sonrası gerçekleşeceği açıklandı.
11 yaşında Malatya’da futbola başlayan Mehmet Topal, Malatya Belediyesporun alt yapısında başladığı futbol yaşamında profesyonelliğe Çanakkale Dardanelsporla
merhaba dedi… Mehmet Topal, 2006-2007 sezonunun başında Galatasaraya transfer oldu. Dört sezon Galatasaray forması giyen Topal bu sezon 33ü ilk 11 olmak üzere 36 maçta oynadı ve 1 gol attı.
Mehmet Topal Valencia’da…
ANLAŞMANIN şartları ise şöyle… Avrupaya gitmeyi çok isteyen Mehmet Topal, Valenciaya 4.8 milyon Euroya gitti. Bunun 4.5 milyon Euroluk kısmını İspanyol kulübü ödeyecek. Geri kalan 300 bin Euro ise Topalın alacakları ve genç futbolcu transferin gerçekleşmesi için bu paradan vazgeçti. İspanyol ekibi 4.5 milyon Euronun 2 milyon Eurosunu peşin ödeyecek. Geri kalan 2.5 milyon Euro 2 senede G.Sarayın kasasına girecek.
PEKİ milli futbolcu İspanyada ne kazanacak? Mehmet Topal, gelecek yıl Şampiyonlar Liginde de boy gösterecek olan Valencia ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon başına da 1.2 milyon Euro alacak. Yani Topalın La Liga temsilcisine toplam maliyeti 9.3 milyon Euro… Bu rakam, bir Türk futbolcusu için bir yabancı kulüp tarafından ödenen en yüksek bedellerden biri.. Yani Mehmet Topal, Türk futbol tarihine adını yazdırdı…
HAFTA sonu sağlık kontrolü için İspanyaya gidecek olan Topalın transferiyle ilgili olarak G.Saray yönetimi önceki akşam fikir alışverişi yaptı. Sonucunda çıkan karar ise teklifin kabul edilmesi yönündeydi. Dün Valencia cephesiyle tüm gün süren görüşmelerin ardından detaylarda da uzlaşmaya varıldı.
HALDUN Üstünelin ısrarlarıyla 2006da 1 milyon dolara Dardanelden alınan Topalın Valenciaya gitmesinde, futbolcunun menajerleri Batur Altıparmak ve Ogan Tarhanın rolü büyük. İki menajer genç yıldızın son iki sezonda düşen performansına rağmen oynadığı maçların yüzde 60ını Valencia kulübünün yetkililerine izlettirip, Topalın kalitesini İspanyollara kanıtladılar.