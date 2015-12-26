Malatyagücü Elendi

Malatya’yı il dışında temsil eden Malatyagücü (fotoğrafta) 3.Lig’e terfi birinci kademe maçında elenirken, Malatyaspor da, grup maçlarını ikinci olarak tamamlayıp döndü.

3. Futbol Ligi terfi müsabakaları için Şanlıurfa grup merkezine giden 1932 Malatyagücü takımı Kahramanmaraş Belediyespor’a 80 dakika önde götürdüğü müsabakayı 2-1 kaybederek elenip Malatya’ya döndü. Kendisinden bekleneni veremeyerek elenen 1932 Malatyagücü Kulüp Başkanı Aziz Yiğit, yaptığı açıklamada, “Beklemediğimiz bir mağlubiyet alarak elendik” dedi.

Yiğit, geriye bakmanın fayda getirmeyeceğini kaydederek, 3.Lig hedefinden kopmadıklarını ve gelecek sezonun hazırlıklarına hemen başladıklarını, ilk önce teknik sorumlu Cafer Aypan ve ekibi ile yeniden anlaştıklarını ve teknik kadronun istekleri doğrultusunda eksik gördükleri bir kaç yere takviye yapacaklarını belirtti. Aziz Yiğit, “Güçlü bir kadroları olduğunu belirterek gelecek sezon başı bizimle devam etmek isteyen oyuncularımızın çoğunluğunu kadroda tutmak istediğini ancak profesyonel anlamda teklif gelen oyuncularına yardımcı olacağını belirterek gelecek sezon yepyeni bir 1932 Malatyagücü’nün yapılanması için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız” diye konuştu.

Bu arada, 3. Lige Terfi grubunda Malatya’yı temsil etme hakkı bulunan diğer amatör takımımız Hekimhan Belediyespor, 30 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasında Adana grubunda mücadele edecek.

Öte yandan, B Genç Futbol Ligi’nde Malatya şampiyonu olduktan sonra gruplarda Malatya’yı temsil etme hakkını elde eden Malatyaspor, Elazığ’da katıldığı grup maçlarında Adıyamanspor’a 3-1 mağlup olup grup ikincisi olarak Malatya’ya döndü. Malatyaspor’un Şanlıurfaspor’u 3-0, Muş Şekerspor’u 3-2 mağlup ederek 6 puan topladığı belirtilirken, 7 puan toplayan Adıyamaspor’un grup birincisi olarak Türkiye çeyrek finali oynama hakkını elde ettiği kaydedildi.