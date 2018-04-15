malatyahaber.com Yeni Yaşında

“Yayın hayatına başladığı günden bu yana, güçlü bir gazetecilik geleneğinden beslenen, işi sadece gazetecilik olan ve meslek ahlakını temel ilke edinen bir kadro tarafından hazırlanan malatyahaber.com, 16. yayın yılına girmiş bulunuyor.

‘Malatya’nın Özgür Sesi’ olmak iddiasının yüklediği büyük sorumluluğu taşımak ve bu iddianın gerektirdiği cesarete sahip olmak konusunda bir an bile yalpalamayan malatyahaber.com, gazeteciliğin etik anlamda çölleşmeye yüz tuttuğu Türkiye’de, ilkeleri ve özgür karakteri ile, tüm zorluklarına karşın, yılmadan, gerçek anlamda gazetecilik mücadelesi vermenin onurunu yaşıyor.

Malatyahaber.com, Görüş Gazetesi’nin rahle-i tedrisinden geçerek Amerika’ya kadar uzanan bir gazetecilik serüveninden sonra şimdilerde Türkiye’de başarıyla meslek hayatına devam eden, Türkiye’nin yüz akı gazetecilerinden Fuat Kozluklu’nun düşüncesinden doğan bir proje olarak hayata geçti 2000’li yılların başında.

Fuat Kozluklu, internet teknolojisinin henüz emekleme döneminden çıkmaya başlayıp yavaş yavaş yürümeye başladığı bir dönemde malatyahaber.com’u teorik olarak kafasında şekillendirdiğinde, kendisi gibi gazeteci, tv program yapımcı ve yönetmeni olan kardeşi Suat Kozluklu ile birlikte Amerika’da sürdürüyordu mesleğini.

İnternet teknolojisinin geleceğine yönelik perspektifi algılayabilmek ve yönetebilmek bakımından bu durum oldukça avantajlı bir ortam sağlıyordu.

…

Malatyahaber.com işte böyle bir ortamda meydana gelen bir kıvılcımla yola çıktı.

Yola çıkışının üzerinden bugün 15 yıl geçti. Bir kıvılcımla başlayan yolculuk, bugün Malatya’yı aydınlatan, kimi zaman da Türkiye ölçeğinde gündem yaratan güçlü bir gazetecilik platformuna dönüştü.

…

Mesleğini icra ederken kendini sadece mesleğinin ahlaki değerleri, ilkeleri, evrensel insan hakları ve hukuk ile kayıtlayan, bunlar dışında diğer tüm iktidar ilişkileri ve güç odaklarından bağımsız biçimde gazetecilik yapan malatyahaber.com, 15 yıl boyunca Malatya’nın doğru, dürüst, özgür ve hızlı haber alma, bilgi edinme kaynağı oldu.

Yayına başladığı günden bu yana, hiçbir siyasi ya da ekonomik güce yaslanmadı. Hiçbir siyasal organizasyona, ya da ekonomik yapıya angaje olmadan sadece halkın doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını kullanabilmesini misyon edindi kendine.

Bağımsız, bağlantısız, özgürlükçü, objektif karakteri, çok sesli, çoğulcu demokratik felsefesi, okuyucusuna karşı sorumluluk, okuyucusunun şahsında kültürel-siyasal farklılıklara karşı saygı duyan yayıncılık anlayışı ve hepsinden daha önemli olmak üzere basın özgürlüğünü, halkın doğru ve dürüst haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanan gazetecilik sorumluluğu, usta gazeteciliği…

Tüm bunlar, malatyahaber.com’u Malatya’nın en kaliteli içeriğe, en çok okunan, en çok takip edilen, değiştirme ve etki gücü bir hayli yüksek medya organı konumuna yükseltti, yükseltiyor.

…

Malatyahaber.com’da, Malatya’yı, Malatyalıyı ilgilendiren ve haber değeri taşıyan her gelişme, internet dünyasının ve ahlaktan yoksun gazeteciliğin (!) hastalıklarının başında gelen çarpıtma ve manipülatif atraksiyona tabi tutulmadan tüm gerçekliği ile okuyucuya aktarılır.

Kamusal, toplumsal çıkarlar öncelenir.

Halkın hızlı ve doğru bilgi alması önemsenir.

Eleştirel dil egemendir malatyahaber.com’da.

Çünkü, günümüz yöneticilerinin büyük bölümü, bırakın yasalarla, Anayasa ile bile bağlı, kayıtlı görmüyor kendini.

Malatya’yı yönetirken, kimileri (!) sadece bildiklerini okuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını bile ayakaltına alıp, Türk Milleti adına alınmış o kararlara ‘yok saymak’tan asla çekinmiyorlar.

Çoğunlukla da bireysel, zümresel ve siyasal çıkarları için üretiyorlar kararlarını.

Böyle bir ortamda, halkın nefes alacağı kanalın medya olması gerekiyor.

Medyanın büyük bölümü ise, siyasal ve ekonomik kirlenmenin yarattığı rant pastasından payını almanın mücadelesine giriyor, diğer kurumlarla kirlenme yarışına girercesine.

Böyle bir ortamda malatyahaber.com, sadece okuyucusuna, meslek ahlakına ve insani değerlere yaslanarak sürdürdüğü temiz gazetecilik mücadelesinde Malatya’nın nefes alma kanalı olmayı başarmıştır.

Bu başarının 16. yılında da güçlenerek kendini yeniden ürettiğini ve yenilendiğini vurguladıktan sonra, birkaç kelam da gazeteciliği soysuzlaştırma yolunda büyük çaba gösteren emek hırsızlarına etmek gerektiğini düşünüyoruz:

İnternet teknolojisinin yarattığı büyük teknik kolaylıklar, soysuz bir gazeteci türü üretti.

Meslekle uzaktan yakından ilgileri yok aslında.

Ama, ‘Hiçbir iş yapamıyorsam bari gazetecilik (!) yapayım’ diye düşünerek bu mesleğe şerrini sürten bir hayli fazla, ahlaktan nasibini almamış, sözde gazeteci var bu âlemde.

Özellikle mevcut siyasal ortam, zemin, ilişkiler ve siyasi figürlerin yüreklendirdiği bu sözde gazeteciler, malatyahaber.com’un çoğu zaman binbir emek, alınteri ve birikim ile hazırladığı haberi, yazıyı ya da fotoğrafı en ufak bir utanma duygusu hissetmeden çalıyor, hırsızlıyor ve kendine aitmiş gibi kullanabiliyor.

Yüzleri kızarmıyor, çünkü çalmak, çırpmak artık bir karakter olmuştur o sözde gazeteci için.

Fikri mülkiyet hakkı nedir, insan hakkı nedir, emek, alınteri nedir bilmezler. Bilseler bile umurlarında değildir.

Meramlarını anlatacak iki satır yazı yazmayı, yaralamalı bir trafik kazasını haberleştirmeyi bilmezler, beceremezler. Böyle bir yetenekleri yoktur. Mesleğe dair eğitimleri ya da birikimleri yoktur ama araçlarının önünde ‘Basın’ plakaları, ceplerinde ‘Sarı Basın’ kartları vardır.

Malatyahaber.com’un gerçek gazeteci kadrosu haberi hazırlar, yazar, yayınlar, bu hazretler, fikri mülkiyet hakları malatyahaber.com’a ait olan haberi, yazıyı ya da fotoğrafı çalmanın mücadelesine girişir.

Onları engelleyecek ahlaki değerleri yoktur. Çünkü böyle bir gelenek, birikim, eğitim ya da usta-çırak ilişkisinden kaynaklı bir geçmişleri yoktur.

Fikri mülkiyet hırsızlıkları konusunda mahkeme süreçlerinin uzun sürmesine, kimi zaman da cezaların ertelenmesine güvenmeleri de buna eklenince, emek hırsızlığı tam anlamıyla bu sözde gazetecilerin geçim kaynağı haline gelmiştir artık.

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Şerrini gazeteciliğe bulaştıranların yanısıra bir de çeşitli mesleklerle iştigal ettiği halde, kartvizitlerine ‘gazetecilik’ titrini eklemenin derin hazzını yaşamak ya da başka iş ve ilişkilerde kullanmak için olsa gerek, 500 TL verip bir internet sitesi kuranlar vardır. Bu ‘tel maşa’ gazeteciler (!) de sözde gazetecilerin yolunu takip ederek haber, yazı, fotoğrafı hırsızlığı yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Çünkü kurdukları sitede yayınlayacakları bir üretimde bulunmaları doğal olarak mümkün değildir. Bu tür için de malatyahaber.com bir hayli verimli kaynaktır.

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Malatyahaber.com başta Malatya, İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere, Türkiye’nin dört bir köşesinden, Avrupa ülkelerinden, Amerika, Avusturalya ve dünyanın değişik ülkelerine yayılmış olağanüstü nitelikli okuyucuları başta olmak üzere, muhabirleri, yazarları, teknik personeli ve hiçbir karşılık beklemeden katkı sunan gönüllülerden oluşan büyük ve güçlü bir iletişimcilik, gazetecilik ailesi.

Bu aile her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor.

Özgür gazeteciliğin Malatya’daki kalesi olarak kök salıyor.

Gazetecilik mesleğinin onurunu yükselten bir mücadele veriyor.

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Tüm okuyucularımıza, emek sunan her insanımıza, yardımlaşma ve dayanışma gösteren tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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(Yukarıdaki yazıyı, 5 yıl önce 10 yılı geride bırakıp 11. yıla girerken yazmışız.. Yazıdaki yayın yılı rakamlarını düzelttik sadece. Habercilik ahlakı, emek hırsızlığı, ‘aşırma’ habercilik vs. sorunları artarak devam ediyor, değişen başka birşey yok! Üstelik bunlar sayıca daha arttılar, daha da cüretkarlar, maalesef. )

İsmet YALVAÇ