Malatyalı Başkan Görevden Uzaklaştırıldı

İstanbul- Ataşehir’in Malatyalı ve CHP’li Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’nin de eşi olan Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılması ile ilgili yapılan açıklamada, “Hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle, Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ, hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle, Anayasanın 127’nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.

Battal İLGEZDİ’nin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasında, İmar Kanununa, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, Devlet İhale Kanununa aykırı hareketle Görevi Kötüye Kullanma, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Haksız Mal Edinme, kamu görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesine göz yumulması fiillerinin işlenmesi olarak nitelenen aşağıdaki hususlar göz önüne alınmıştır.” denildi ve ayrıntılara yer verildi.

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ARŞİV FOTO: Battal İlgezdi ve milletvekili eşi Gamze Akkuş İlgezdi