Malatyalı Bomba Uzmanı Nusaybin’de Şehit

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, aynı zamanda bomba imha uzmanı olan Malatyalı Polis Memuru Salih Taç da şehit oldu. Aynı olayda, bomba imha uzmanı Özel Harekatçı Polis Memuru Erkan Başpehlivan’ın da şehit olduğu bildirildi.

Mardin’in Nusaybin İlçesi Dicle Mahallesi’nde PKK’lı teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Bomba Uzmanı Salih Taç’ın acı haberi memleketi Malatya’ya ulaştı.

Ankara’dan geçici görevle Mardin’e gittiği öğrenilen şehit Taç’ın acı haberi, yetkililer tarafından Koyunoğlu Mahallesi Nazlı Sokağı’nda ikamet eden ağabeyi Nihat Taç’a verildi. Şehidin annesi Lütfiye Taç’ın acı haberi, şehidin Batman’da oturan kardeşinin evinde aldığı öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Salih Taç’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma ekibinde uzun yıllar görev yaptığı kaydedildi.

Koyunoğlu Mahallesi Nazlı Sokakta, şehit polis için taziye çadırı kuruldu.

Bu arada, cenazenin eşinin talebi üzerine büyük bir olasılıkla Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

GÜL’DEN MESAJ..

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin, güvenlik güçlerinin ilerlemesini önlemek için tuzakladıkları bombanın imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Malatyalı polis memuru Salih Taç ile polis memuru Erkan Başpehlivan’ın koruma ekibinde uzun yıllar görev yaptığını belirtti.

11. Cumhurbaşkanı Gül, twitter sayfasında yayınladığı mesajında, “Bu mübarek günde şehitlerimizin acı haberleriyle yüreğimiz yandı. Şehit düşen evlatlarımızdan bomba imha uzmanları Erkan ve Salih uzun yıllar koruma ekibimde çalışmışlardı. Bu iki kahramanımıza ve diğer tüm polis ve asker şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” ifadelerini kaydetti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com