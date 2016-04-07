Malatyalı Bomba Uzmanı Nusaybin’de Şehit
Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, aynı zamanda bomba imha uzmanı olan Malatyalı Polis Memuru Salih Taç da şehit oldu. Aynı olayda, bomba imha uzmanı Özel Harekatçı Polis Memuru Erkan Başpehlivan’ın da şehit olduğu bildirildi.
Mardin’in Nusaybin İlçesi Dicle Mahallesi’nde PKK’lı teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Bomba Uzmanı Salih Taç’ın acı haberi memleketi Malatya’ya ulaştı.
Ankara’dan geçici görevle Mardin’e gittiği öğrenilen şehit Taç’ın acı haberi, yetkililer tarafından Koyunoğlu Mahallesi Nazlı Sokağı’nda ikamet eden ağabeyi Nihat Taç’a verildi. Şehidin annesi Lütfiye Taç’ın acı haberi, şehidin Batman’da oturan kardeşinin evinde aldığı öğrenildi.
Evli ve bir çocuk babası olan şehit Salih Taç’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma ekibinde uzun yıllar görev yaptığı kaydedildi.
Koyunoğlu Mahallesi Nazlı Sokakta, şehit polis için taziye çadırı kuruldu.
Bu arada, cenazenin eşinin talebi üzerine büyük bir olasılıkla Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.
GÜL’DEN MESAJ..
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin, güvenlik güçlerinin ilerlemesini önlemek için tuzakladıkları bombanın imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Malatyalı polis memuru Salih Taç ile polis memuru Erkan Başpehlivan’ın koruma ekibinde uzun yıllar görev yaptığını belirtti.
11. Cumhurbaşkanı Gül, twitter sayfasında yayınladığı mesajında, “Bu mübarek günde şehitlerimizin acı haberleriyle yüreğimiz yandı. Şehit düşen evlatlarımızdan bomba imha uzmanları Erkan ve Salih uzun yıllar koruma ekibimde çalışmışlardı. Bu iki kahramanımıza ve diğer tüm polis ve asker şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” ifadelerini kaydetti.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Mekanı cennet olsun Rabbim devletimize zeval vermesin
Şehitlerimize rahmet ve geride kalanlarina sabr-i cemil diliyorum.
Şehidimizin cenazesi kalkmamış iken, gerçekte neler olduğunu bilmeden siyasi yorumları bu haberin yorumlarında görmek hoş değil.
Evini idare etmekten acizlerin devlet yonettiklerini, hükümet kurup yiktıklarını sadece kahve köşelerinde veya sarhoş masalarinda görülür.
Sitenin okuyucuları siyasi fikir ayrıldığında elbette olacaklar, ancak siyasi tartışmaların sehit haberlerinin yorumlarında yapılmaması daha yakışık kalır diyorum.
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Rabbim mekanını Cennet eylesin Ailesine ve Yakınlarınada Sabırlar versin ,Başımız Sağolsun
Alperen efendi doğru burası cami duvarı değil evet internet sitesi. Fakat siyasi meselelerin konuşulduğu yuvarlak masada değil. Şehit bizim şehidimiz fakat Şehide öncelikle rahmet dilemek üsluptandır. Önce rahmet dileyin sonra siyaset yapın. Size siyaset yapmayın diyende yok. Senin siyasi görüşün beni hiç ilgilendirmez. Herkes seçim zamanı kime oy vereceğini kendi özgür iradesiyle kendisi belirler. Fakat her şeyden önce ŞEHİDİMİZE RAHMET dileyin. ALLAH bizide sizide ıslah etsin, hep birlikte hidayete erelim.
Şehide rahmet dilenmez bizim millete bunu öğretemedim şehitler ölmez senin gibi aklı kıtlar rahmet okur kuran ı kerimde şehitlerin ölmediği yazar binlerce ton patlayıcı ve hendekler bu çözüm sürecinde yerleştirilmedimi baştakiler çözüm sürecine zeval gelmesin diye askerin polisin elini bağlamadımı sen onun cevabını ver suçlu kim şehit olan polis askermi yanlış politikalar mı
Sen siyasetçimisin yoksa din adamımısın anlamadım. Şehitlerin zaten ölmez fakat rahmet dilemek üsluptandır. Zerre kadar bilgisi olmayan, sırf yorum yapayımda nasıl yaparsam yapayım mantığıyla boş yorum yapıyorsunuz. Aklı kıt derken yaptığın yorumla ben daha aklı kıt olduğun belli.
Maksut efendi; Sebep-Sonuç ve Niyet bağlamında Bu ülkenin genç fidanları her gün Baş”KAN” lık sevdası için şehit oluyorsa bunun vebali büyüktür. Daha öncede yazdığım gibi Şehitlik mertebesinin ne senin nede benim rahmet dilememe ihtiyacı var Rabbim onları cennet müjdelemiş. Sen rahmet dileme takılma kimler ihanet içinde ona bak. Ayrıca benim oyumun rengi belli . sen vicdanen bende hırsıza bölücüye ve din tüccarlarına oy vermiyorum diyebilirmisin.? Şehitlerin yetim kalan çocuklarını aklına getir ve vicdanı yap Çok şükür ben hak yoldan hiç çıkmadım Allah yanlış yolda olanları İmralıya kardaş olanları, paralel ile Türk ordusuna kumpas kuranları, Türklüğü ve milliyetçiliği ayaklar altına alanları, neslini inkar edenleri, Rıza Zaraffların önüne yatanları, yurtlarda çocuklara tecavüz edenleri ve onları koruyanları, Din adına riyakarlık yapanları islah etsin. Amin Ecmain
Bak alperen efendi burada bir şehit haberi var siz işi öncelikle siyasete döküyorsunuz. Siyasetinizi yapın yapmayın demiyorum ama konuya direk bir rahmet dilemeden giriyorsunuz. Bak ben Malatyalıyım ve polis memuruyum. Yaşımda 43 Şehit olan arkadaşla meslektaşım aynı zamanda. Güneydoğuda bende görev yaptım. Fakat asıl mesele bir kişi çıkmış şehit olan arkadaş için zerre kadar güzel bir temennide bulunmazken hemen siyasete girmiş. Sende hemen yazılanlara cevap yazmışsın. Tamam şehitler ölmez bunu herkes biliyor, fakat rahmet bile dilemeyi çok görüyorsunuz şehide en azından güzel bir temennide bulunun. Ne bileyim ALLAH geride kalanlarına sabırlar versin gibi. Ama maalesef. Direk siyasete giriliyor. Yaşında bayağı genç olmalı ki yazarken konuya giriş şeklinden belli.
Maksut bey anaşılıyor ki mesleğinde adın gibi çakma gerçekten polis olan birisi senin verdiğin tepkiyi vermez ilk günden beri yazılan siyasi yazılara nedense hep sen cevap yazıyorsun belli ki AKP yöneticisi veya taraftarısın yaşımı merak ediyorsan sen büyüğüm biz 1980 ihtilanın çilesini çeken nesildeniz bize masal anlatma biz gerçekleri görecek olgunluktayız. Her şetyin bir sorumluğu olduğu gibi siyasetinde bir sorumluğu vardır Yoksa sende bir polis olarak ölmek polisliğin fıtratında var diyenlerden misin o zaman söyleyecek söz yok artık cevap vermeye de değmez Rabbim senin tez zamanda düştüğün bu yanlıştan kurtarır inşallah.
Zaten bu vatan ve millet için şehit olmuş birine bir rahmet bile dilemeyi çok görüyorsan polislik mesleği senin için çakma bir meslek olması normaldir kardeş. Malatyaya gelince seninle tanışmak isterim. Birkaç güne kadar da geleceğim nasipse. Buradan sana polis olduğumu ıspatlamak zorunda da değilim fakat tanışırsak o zaman gözlerindeki ifadeyi çok merak ediyorum. Ayrıca hiçbir siyasi partiylede uzaktan yakından alakam yok. Sen sadece bir hata yaptın ve şimdi haklı çıkmaya çalışıyorsun. Çıkamayıncada battıkça batıyorsun. Ben doğru yolda olduğuma gayet iyi inanıyorum. Bana görede sen yanlışın tam ortasındasın. Ayrıca senin 80 ihtilalinin çilesini çektiğinede inanmıyorum hatta 80 ihtilalini gördüğünede inanmıyorum. Boş yere sallayıp duruyorsun. Fakat kime neyi ıspatlamaya çalıştığını onu çok iyi biliyorum.
Şehidim sen rahat uyu bıraktığın emanetin bekçileriyz alçak saldırılarla Türk Milletini kimse yıldıramaz bu hainlerin sonu hüsran ve pişmanlıktır.
ŞEHİDİMİZE ALLAHTA RAHMET AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM ..MEKANI CENNET OLSUN …TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…
Bu mübarek günde Şehidimize, Yüce Allahım gani gani rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Ailesine sabır versin.Ne ilginçdir ki,Bütün bu olanlara rağmen,her şeyi siyasi algılayıp gerçeklerle yüzleşmek istemiyenler var.
Allah rahmet eylesin
Verilen Fotoğraf Erkan Başpehlivan in
ŞEHİTLER ÖLMEZ ONLARI ÖLDÜ SANMAYIN DİYOR KURAN I KERİM DE BU KANSIZLARA ÇÖZÜM SÜRECİ DİYE DOĞUYU TESLİM EDENLER UTANSIN HER ŞEHİTİN KANINDA ÇÖZÜM SÜRECİ HAMİLERİNİN ELİ VAR…
yazık günah bizler şehit oluyoruz bitiyoruz suriyeliler çoğalıyor yakında onlarda özertlik derler türkiyenin sonunu Allah hayırlı etsin gidişet iyi değil bitirecekler türkiyeyi
Aynen bu millet uyuyor kardeşim
allah mekanını cennet etsin yiğidim ışıklar içinde uyu o gülen yüzün kalbimizin içinde yaşıyacak
İlk okul arkadasim rahmetli kardesimin mekani cennet olsun.
Kaybını yıldızlar bile bileler
Kırıla kanatlar sola yeleler
Kurt kuş duyup cenazene geleler
Türklük yüreğini dağlasın gayrı
Cihan da bizimle ağlasın gayrı . . .
Malatya Ülkü Ocakları Açıklaması; Malatya Ocak Sorumlumuz Nihat Taç Ağabeyimiz in Kardeşi Polis Memuru Salih Taç Nusaybin de Hainlerin Kalleşlerin Saldırısı Sonucu Şehit Olmuştur. Cenab-ı Allah Şehidimize Rahmet eylesin. Büyük Türk Milletinin Başı Sağ Olsun.
Amin
Tüm ulkenin basi sagolsun .Bu ulkede yasayan Türkiye cumhuriyeti vatandasi olan ve bunu yureginde derin duygularla hisseden herkesin basi sagolsun .
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun şehidimizin. Rabbim geride kalanlarına da sabır ihsan eylesin
Tam Taziye Adresini Verebilirmisiniz Acaba ?? (Editör Notu: Koyunoğlu Mahallesi Nazlı Sokak)
Çözüm süreci diyerek teröre prim verenler ile oyları ile onlara destek verenler yaşanan bu süreçte asker ve polisimizin şehit edilmesinde vicdanı sorumlulukları vardır.Şehitlerin ardında kalan yetimlerin hesabını hakkı huzurda AK mı Karamı diye vereceklerdir.Ben bu aziz gecede din tacirlerine bölücülere ve onlara prim veren İktidara hakkımı helal etmiyorum.
Senin burada sadece Allah tan rahmet dilemen lazım..Şehitlerimizin kanını siyasete alet edipte kemiklerini sızlatma..
Gerçekler ve Doğru yazmak zoruna gitti. Kürsülerde konuşurken bugün şehidimiz 300 , üç gün sonra gün bugün 355 diye sayı veren İmralıya sefer düzenleyen, nevruzda Diyarbakır da terörrist başının aşk mektuplarını okutanlar siyaset yapmıyor ben yapıyorum öyle mi Şehitlik mertebesinin ne senin nede benim rahmet dilememe ihtiyacı var Rabbim onları cennet müjdelemiş sen verdiğin oyun vicdan azabıyla ne yapacaksın onu düşün.
Doğruları sen değil selim yazmış. Öncelikle ALLAH’ tan rahmet dilemen gerekirdi, daha sonra siyasete girerdin.
Burası cami duvarı değil efendi internet sitesi şimdi sana Nasrettin hoca hesabı sormak lazım hırsızın hiç mi suçu yok yani bütün suç yazıda rahmet dilemedik diye bizim öyle mi? 400 vekil için 400 şehit isteyenlerin bu işte hiç vebalı yok değil mi Mısırda Esma’ya göz yaşı döken Şehitler için ise bir damla göz yaşını bile çok görenlerin hiç suçu yok öyle mi? Rabbim sizleri islah etsin inşallah bu hayırlı gecede hidayete erer yanlıştan dönersiniz.
Sehitlerimize goz yasi dokerse bir basbakan bir cumhurbaskani bunun teror orgutleri icin ne demek oldugunu biliyor musunuz ? Bu onlar icin Zafer demek .O yuzden birakin bu gostermelik hareketleri icraata bakin.
Selim senin gibiler olduğu sürece bu ülke 36 bin şehit değil 36 milyon şehit verse suçlu şehitler olur yanlış politikalar ve siyaset olmazz
KARDEŞİMİZE ŞU MUBAREK GECEDE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM EĞER GEREK OLURSA SEVE SEVE CANIMIZI BU VATAN İÇİN VERİRİZ