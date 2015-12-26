Malatyalı Ejder’in “Çok Değerli” Projesi

Dünya’nın 22 ülkesinde girişimcilerle yatırımcıları buluşturan TV Programı Dragons Den’in (Ejderler) HT Bloomberg’de yayınlanan Türkiye versiyonunda Malatyalı girişimci Göksel Mumcu donmayı ve buzlanmayı önleyen projesi ile aynı zamanda programın jürisi olan 5 büyük yatırımcıdan ortaklık teklifi almayı başararak Türkiye gündemine oturdu.

Radikal Gazetesi’nden Jale Özgentürk’e konuşan Dragons Den jüri üyesi ve İpekyol’un sahibi Yalçın Ayaydın, Malatyalı girişimcinin buluşunu anlatırken oldukça heyecanlı. Ayaydın, Malatyalı girişimcinin projesini anlatırken “Türkiye’nin cari açığını bile kapatacak. Türkiye için petrolden bile değerli bir madde” diyor.

Jale Özgentürk’ün ‘Ejderler Altın Buldu’ başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yalçın Ayaydın, Türkiye’nin önemli markalarından İpekyol, Mackha ve Twist’in sahibi. Tanınmış bir tekstilci. Ancak bugünlerde farklı bir yatırım heyecanında. Dragons Den (Ejderler) yarışmasında yatırımına ortak arayan girişimci Göksel Mumcu’nun ürettiği buzlanma ve karlanmayı önleyecek maddenin üretimine diğer yarışma jürisi üyeleri ile ortak olan Ayaydın, çok iddialı. “Türkiye’nin cari açığını bile kapatacak” değerde bir projeden söz eden Ayaydın, “Türkiye için petrolden bile değerli bir madde” diyor.

Ayaydın 1986’da Mardin’den gelip bugün 120 mağazalı bir perakende zinciri yaratan tecrübeli bir işadamı. Heyecanı boşa değil. Dünyada ilk olacak ürünün satışı yaklaşık bir ay içinde başlayacak.

Tekstil ve perakende konuşacağız ama önce sizi heyecanlandıran bu yeni yatırımla başlayalım…

Bir süredir Dragons Den yarışmasında melek yatırımcı olarak jüri üyesiyim. Bu proje de orada gündeme geldi. Göksel Mumcu 1970 Malatya doğumlu olan bir genç girişimci.Almanya’da yaşamış bir mühendis. Birçok buluşu var. Nem alıcı pizza kartonları projesiyle geldi. Beş yatırımcı olarak ortak olduk. Drago AŞ şirketini kurduk, şimdi çok büyük bir projenin çalışmalarını yürütüyor.

Nedir bu proje?

Bu proje Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatacak kadar önemli bir proje. Mumcu dünyada olmayan bir madde buldu. Kışın yollara dökülecek olan sıvı bir madde. Donmayı ve buzlanmayı önlüyor. 48 saat kar tutmuyor. ABD, Kanada gibi birçok ülke kullanmak zorunda.

Özelliği ne bu maddenin?

Tuz yollara, lastiklere zarar veriyor. Dupont’un dünyaya sattığı bir madde var, ama bizim ürünümüzden on kat daha pahalı. Bizim ürünümüz daha nitelikli bir ürün. Raporlar bunu söylüyor. Kanada’da dünyanın en büyük üç laboratuvarından bir tanesi verdi.

Ne zaman satışa başlayacaksınız?

Bir -iki ay içinde o şirketimize ilk faturayı kesmeye başlayacağız. Bu Türkiye’nin ilk kez bulduğu ve patentini aldığı bir ürün olacak. Yüzde 100 doğal.

Üretimin sürekliliği sağlanabilecek mi? Nedir maddesi?

Coca- Cola sırrını söylüyor mu ki biz söyleyelim. Maddesi her yerde var. Kolaylıkla bulunuyor. Petrolden daha kıymetli bir ürün. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü dünyada olmayan bir ürün.