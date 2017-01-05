Malatyalı Genel Başkanı Ziyaret Ettiler

Genç MİAD kurumsal ziyaretleri çerçevesinde, Türk Kızılay Genel Başkanı, aynı zamanda Malatyalı olan Dr. Kerem Kınık’ı İstanbul’da Genel Başkanlık makamında ziyaret etti.

MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, MİAD Yönetim Kurulu Üyeleri H. Nevzat Elmalı, M. Fuat Kaplan, Murat Gönültaş, MİAD üyesi A. Erdem Yalçın, MİAD Genel Sekreteri Hakan Odabaşı ve Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av.M. Umut Yalçın’ın iştirak ettiği ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaretin başlangıcında söz alan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, MİAD’ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Özellikle Malatya Eğitim Bursu projesi üzerinde duran Akdaş; öğrencilerin muhtaç olmadan üniversite öğrenimlerini tamamlamaları adına her yıl Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığı aracılığı ile 1.500 öğrenciye burs sağladıklarını ifade etti.

Genç MİAD Yürütme Kurulu Başkanı Murat Gönültaş ise, kendilerini kabul ettikleri için Dr. Kerem Kınık’a teşekkür ederek sözlerine başladı. Genç MİAD’ın çalışmalarına değinen Gönültaş, Türk Kızılayı ile geçmişte yaptıkları ortak çalışmalarda olduğu gibi, bundan sonra da seve seve destek verebileceklerini ifade etti.

Malatya Eğitim Bursu Projesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, gençleri kazanmak ve illegal örgütlerden korumak adına yapılan nitelikli çalışmaları takdir ettiğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde İslam Ülkeleri Kızılayları’nın 2017’de birleştirileceği müjdesini veren Kınık, bu konuda çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

MİAD’ın desteklerinin Kızılay açısından önemin vurgulayan ve gündeme ilişkin konulara da değinen Kınık; “FETÖ ile mücadelede katedilen her bir adımın ülke ferahı adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanı yardım kuruluşları birliği oluşturma hazırlıklarımız var ve hazırlıklar somutlaştı zaman kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

Malatya Kızılay Başkanı Av. Umut Yalçın ise; MİAD tarafından Malatya’daki çözüm ortağı olarak Türk Kızılayını seçmiş olmaları sebebi ile MİAD’ın faaliyetlerine yakinen şahit olduğunu ve Malatya’ya örnek oluşturabilecek çalışmalar ortaya çıktığını ifade etti. Geçmiş dönemde ve halen yürüyen projelerle Genç MİAD Yürütme Kurulu ile Türk Kızılayı Malatya Şubesi’nin ortak yardım çalışması yürüttüğüne değinen Yalçın, yeni çalışmalarda bir arada olmaktan memnuniyet duyacaklarını ayrıca MİAD sayesinde okumaya devam eden ve burslardan yararlanan her bir öğrencinin yarının Türkiye’sinde önemli yerlere gelebilecek başarılı öğrenciler olduğunu ve bu eğitime destek sebebi ile müteşekkir olduğunu belirtti.

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