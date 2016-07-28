Malatyalı İşadamının Şirketlerine Kayyum

Malatyalı işadamı Ali Akbulut’un şirketlerine kayyum atandığı bildirildi. Bir dönem Zaman Gazetesi’nin de imtiyaz sahibi olan Tecdeli Ali Akbulut, işadamı Ahmet Çalık’ın kız kardeşinin eşi.

Akbulut Şirketler Grubu’na kayyum atanmasına ilişkin olarak hurriyet.com.tr’de yayınlanan haber şöyle:

“Bünyesinde Ortadoğu Tekstil, Oden Enerji, Erfa Mühendislik gibi şirketlerin de bulunduğu Akbulut Grubu’na kayyum atandığı öğrenildi. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karar doğrultusunda, kayyumlar şirket merkezine kısa süre önce ulaştı. Kayyum ataması yapılan Orta Doğu Tekstil, Bank Asya’nın da hissedarları arasındaydı.

Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği kayyum ataması yaptı.Akbulut Grubu’na ait şirketlere kayyum atandı

Kayyum atanan şirketler şunlar: Ertur Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş, Erfa Mühendislik Turizm İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş, Orta Doğu Tekstil Tic. San. A.Ş., Diyalog Müşteri Hizmetleri, ODEN Enerji Mühendislik A.Ş ve BJ Tekstil Tic.San. A.Ş.

BANK ASYA’NIN HİSSEDARIYDI

Ali Akbulut’un sahibi olduğu Akbulut Grubu’na ait şirketlere, ataması yapılan kayyumlar kısa süre önce ulaştı. Kayyum ataması yapılan şirketlerden Ortadoğu Tekstil ve BJ Tekstil, bir süre önce faaliyeti durdurulan Bank Asya’ya yüzde 7,15 oranında ortaktı.Akbulut Grubu’na ait şirketlere kayyum atandı

Şirketin sahibi Ali Akbulut’a ise ulaşılamadığı öğrenildi. Ali Akbulut, bir dönem de Zaman Gazetesi’nin imtiyaz sahibiydi.”

hurriyet.com.tr’deki haberi aşağıdaki adresten ulaşarak okuyabilirsiniz:

http://www.hurriyet.com.tr/ali-akbulutun-sirketlerine-kayyum-atandi-40174291

Arşiv Fotoğraf: Ali Akbulut (Google)

hurriyet.com.tr- malatyahaber.com