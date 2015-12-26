Malatyalı Kernek ve Kanalboyu’nda Nefesleniyor..

Malatya’da, gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması nedeniyle bunalan vatandaşlar, “akşam serinliği” için kendilerini Kernek ve Kanalboyu’na “atıyorlar”.

Meteoroloji Malatya Bölge Müdürü Necip Duman, Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 4-5 derece daha artacağını ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, Perşembe günü beklenen yağışın sonrasında tekrar mevsim normallerine döneceğini belirtirken, özellikle gündüz saatlerindeki bunaltıcı hava nedeniyle ev ve işyerlerine kapanan Malatyalılar, geceleri Yeşilyurt, Gündüzbey, Orduzu Pınarbaşı gibi yakın yerlerde bir nebze olsun serinlemeyi tercih ediyorlar.

Kent merkezinde ise, en gözde yerler; Kernek, Kernek Parkı ve “dondurmacılar” bölgesi olarak bilinen Kanalboyu’nun yine Kernek tarafı ile İsmetpaşa Parkı..

Kernek Parkı havuzu ile Derme Kanalı’nın çevresine verdiği serinlikle geç saatlere kadar bu bölge oldukça kalabalık. Kanalboyu’nun Kernek Camii ile Atatürk Anıtı arasındaki bölümü, insan yoğunluğu nedeniyle saat 19.00-24.00 arasında araç trafiğine kapatılıyor.

FOTOĞRAFLAR: Kanalboyu, Kernek Parkı ve Kernek Şelalesi’nden 11 Temmuz gecesi çekilen görüntüler..