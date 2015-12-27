Malatyalı Müdürün Şirketi Örnek

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, YEDAŞ (Yeşil Irmak Elektrik Dağıtım A.Ş.)’ın EFQM sürecindeki bilgi ve birikiminden faydalanmak istediklerini belirtti.

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul ve Merkez Bankası Samsun Şubesi Müdürü Mehmet Ünal Kekevi’nin yer aldığı heyet, her yıl olduğu gibi 2013 yılında da Samsun’da Kurumlar Vergi Rekortmeni olan YEDAŞ’ı, Gelir Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı özel teşekkür plaketi ile ödüllendirdi.

ORTAK SİNERJİ BAŞARIYI GETİRDİ

YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu’nu ziyaret ederek teşekkür eden Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, “YEDAŞ gibi EFQM sürecini yaşayan ve yönetim modelini sistemine entegre etmeyi amaçlayan kuruluşuz. Kurumsal ve teknolojik alt yapılarımızı yeniliyoruz. YEDAŞ’ın bilgi ve birikiminden faydalanmak istiyoruz” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren YEDAŞ Genel Müdürü Türkoğlu, kurumlar arası iletişimin öneminden bahsetti. Türkoğlu, “Özelleştirme süreciyle birlikte şirketimiz, Toplam Kalite Yönetim Sistemi modelini benimsedi ve tüm süreçlerinde paydaşlarıyla birlikte ortak bir sinerji oluşturdu. YEDAŞ’ın iş süreçlerinde anlayış aynı devam ediyor ancak tek fark hızlı, kaliteli bir iş süreçlerinin yaşanması. Bu da zaten yönetim modelinin bir parçası. Şirketimizle çeşitli şekilde diyalog halinde olan herkes bizim paydaşımızdır” diye konuştu.

“YEDAŞ’IN YÖNETİM MODELİNİ UYGULAMAK İSTİYORUZ”

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul da vatandaşların hizmet alabilmesindeki en önemli kaynağın vergi olduğunu belirterek, “Şehrinde bulunan büyük vergi mükelleflerinin ihtiyaçları değerlendirilmesi noktasında çalışmalarımız var. Bu kuruluşların şehrimizde kalmaları, vergilerini kazandıkları şehre ödemeleri için ciddi adımlar atıyoruz. Sonuçta bu şehirden giden büyük mükellef, şehrimizin kalkınmasında ve yatırımlarında azalmalara sebep oluyor. Sizin gibi büyük kuruluşları ziyaret ederek, taleplerini alıyoruz. YEDAŞ’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın EFQM yönetim modeli ile yönetilmeye başladığını belirten Yumbul, “YEDAŞ’ın EFQM sürecindeki bilgi ve birikimden faydalanmak istiyoruz” dedi.

MALATYA KAYISISI İKRAM ETTİ

Genel Müdür Türkoğlu, Samsun’un kalkınması yönünde atılacak tüm adımlarda YEDAŞ’ın hazır olacağına vurgu yaparak, “Gerek teknolojik alt yapımızı gerekse de yönetim modelimizi paylaşmaktan onur duyarız” açıklamasında bulundu. Sohbet esnasında misafirlerine Malatya kayısısı ikram eden Türkoğlu’nu hemşehrisi Merkez Bankası Samsun Şubesi Müdürü Mehmet Ünal Kekevi de tebrik ederek, “Türkoğlu’nun liderliğinde zirveye çıkan YEDAŞ, Samsun için her açıdan bir kazanımdır. Kendisini hemşehrisi olarak kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.