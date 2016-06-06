Malatyalı Öğrenci Ölü Bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Malatyalı bir üniversite öğrencisi, öğrenci evinin bahçesinde demir parmaklıklara asılı halde ölü bulundu. Gencin bileklerine bağlanmış demir tel olması nedeniyle olay şüpheli bulundu.

Olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında Zafer Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katındaki öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 4. sınıf öğrencisi Mehmet K., dün gece ev arkadaşıyla sohbet ettikten sonra odasına çekildi. Daha sonra dışarı çıkan üniversite öğrencisi, kendisini demir parmaklıklara asarak intihar etti. Dışarıdan gelen sesler üzerine apartmanın bahçesine giden ev arkadaşı R. A, Mehmet K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri, apartmanın bahçesinde yüz üstü yatan Mehmet K.’nın öldüğünü tespit etti.

Mehmet K’nın intihar nedeni konusunda kesin bir bilgiye ulaşılmazken, kendisini 1. kattaki oda penceresinin demir korkuluklarına asması ve bileklerine bağlanmış demir tel olması ise şüpheli bulundu. Mehmet K.’nın ev arkadaşı polis aracıyla karakola götürülerek ifadesi alındı. Öte yandan, Mehmet K.’nın okulunun 7’nci yılı olmasına rağmen halen mezun olamadığı için bunalıma girebileceği ileri sürüldü.

Şüpheli intiharla ilgili soruşturma sürerken, ailesi Malatya’da bulunan Mehmet K.’nın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aydın, iha