Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Malatyalı Öğrenci Ölü Bulundu

Malatyalı Öğrenci Ölü Bulundu
  • 06.06.2016
  • 1

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Malatyalı bir üniversite öğrencisi, öğrenci evinin bahçesinde demir parmaklıklara asılı halde ölü bulundu. Gencin bileklerine bağlanmış demir tel olması nedeniyle olay şüpheli bulundu.

Olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında Zafer Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katındaki öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 4. sınıf öğrencisi Mehmet K., dün gece ev arkadaşıyla sohbet ettikten sonra odasına çekildi. Daha sonra dışarı çıkan üniversite öğrencisi, kendisini demir parmaklıklara asarak intihar etti. Dışarıdan gelen sesler üzerine apartmanın bahçesine giden ev arkadaşı R. A, Mehmet K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri, apartmanın bahçesinde yüz üstü yatan Mehmet K.’nın öldüğünü tespit etti.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE BİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, ÖĞRENCİ EVİNİN BAHÇESİNDE DEMİR PARMAKLIKLARA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU. GENCİN BİLEKLERİNE BAĞLANMIŞ DEMİR TEL OLMASI NEDENİYLE OLAY ŞÜPHELİ BULUNDU. (VEYSEL KARAHAN/AYDIN-İHA)

Mehmet K’nın intihar nedeni konusunda kesin bir bilgiye ulaşılmazken, kendisini 1. kattaki oda penceresinin demir korkuluklarına asması ve bileklerine bağlanmış demir tel olması ise şüpheli bulundu. Mehmet K.’nın ev arkadaşı polis aracıyla karakola götürülerek ifadesi alındı. Öte yandan, Mehmet K.’nın okulunun 7’nci yılı olmasına rağmen halen mezun olamadığı için bunalıma girebileceği ileri sürüldü.

Şüpheli intiharla ilgili soruşturma sürerken, ailesi Malatya’da bulunan Mehmet K.’nın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aydın, iha

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE BİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, ÖĞRENCİ EVİNİN BAHÇESİNDE DEMİR PARMAKLIKLARA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU. GENCİN BİLEKLERİNE BAĞLANMIŞ DEMİR TEL OLMASI NEDENİYLE OLAY ŞÜPHELİ BULUNDU. (VEYSEL KARAHAN/AYDIN-İHA)

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE BİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, ÖĞRENCİ EVİNİN BAHÇESİNDE DEMİR PARMAKLIKLARA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU. GENCİN BİLEKLERİNE BAĞLANMIŞ DEMİR TEL OLMASI NEDENİYLE OLAY ŞÜPHELİ BULUNDU. (VEYSEL KARAHAN/AYDIN-İHA)

Etiketler: / / /

Yorumlar
  1. Alparslan Uncuoğlu dedi ki:
    6 Haziran 2016, 21:15

    Allah rahmet eylesin. İyice araştırılması lazım, günümüz artık buluttan nem kapma zamanı..

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."