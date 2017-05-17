Malatyalı Öğrencilerin TÜBİTAK Başarısı

Kimya dalında Türkiye birincisi oldular.. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ortaöğretim öğrencileri arasında organize edilen Araştırma Projeleri Final yarışmasında Malatyalı öğrenciler büyük başarıya imza attı. Bilim Sanat Merkezi, Kimya dalında hazırladığı proje ile Türkiye birincisi, Biyoloji dalında ise Türkiye ikincisi oldu. Final Anadolu Lisesi’nin Psikoloji dalında hazırladığı proje ile teşvik ödülü aldı.

Malatya’nın 7 projesinden 3’ü ödül aldı

Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Teknolojik Tasarım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren projeler için ödül töreni Ankara’da yapıldı.

12 bölge merkezi ilden toplam 220 projenin finale kaldığı yarışmada, Malatya’dan sergilenmeye değer bulunan 7 projeden 3’ü ödül aldı. Malatya Bilim ve Sanat Merkezi yarışmaya 5 proje ile katıldı. Öğretmen Savaş Zafer Güler ‘in danışmanlığında Muhammet Melih Doğan adlı öğrencinin hazırladığı ‘DSSC panellerinde indium kalay oksit ile flor kalay oksit kaplamaların karşılaştırılması ve farklı organik boyalarla verim artırımı’ konulu kimya dalındaki proje Türkiye birincisi oldu.

Biyoloji alanında yine Bilim Sanat Merkezi’nden Proje danışmanlığını Güler Karaaslan’ın yaptığı, Zeynep Coşkun ve Ali Umut Güler isimli öğrencilerin hazırladığı ‘Fosfat ve Petrol türevi maddeler içeren ve içermeyen temizleme ürünlerin sucul ve karasal ekosistemdeki canlılar üzerindeki toksititesi ve letalitesinin karşılaştırılması’ konulu biyoloji alanındaki proje Türkiye ikincisi oldu.

Malatya Özel Final Anadolu Lisesi’nden Gaye Şahin adlı öğrencinin öğretmeni Serpil Kılavuz danışmanlığında hazırladığı Psikoloji dalındaki ‘Savaş Psikolojisinin çocuk resmi üzerine yansımaları’ konulu projesi de teşvik ödülüne layık görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatyalı öğrencilerin TÜBİTAK yarışmasında büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyerek, dereceye giren projeleri hazırlayan öğrenci, öğretmen ve okulları kutladı. Malatya’dan finale kalan 7 projeden 3’ünün ödül almasının büyük önem taşıdığını kaydeden Ali Tatlı, “Biz bu başarıyı daha da yükseltmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Dereceye giren okullarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com