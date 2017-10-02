Malatyalı Öğretmene 15 Yaşındaki Kız Çarpmış

Adana’da geçtiğimiz Perşembe sabaha karşı bir otonun çarpması ölen 27 yaşındaki Malatyalı öğretmen Fatma Durak’a çarpan otomobili kullanan 15 yaşındaki kız, olaydan 3 gün sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, 28 Eylül Perşembe saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Almanca öğretmeni olan ve atama bekleyen Fatma Durak, ATM’de işlem yapmak için yeğeni Umut Eren Yıldırım ile kaldığı evden çıktı ve Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı’nı geçerken, kırmızı renkli bir otonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Yeğeninin gözleri önündeki olayda ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları plakasını alamadıkları aracın kaza yerinden biraz uzakta durduğunu, aracın sürücüsü olan kadının, yanındaki erkekle yer değiştirdiğini, aracın daha sonra hasarlı halde kaçtığını bildirdiler.

Genç kadının cenazesini Malatya’da toprağa vermek üzere Adli Tıp’tan teslim alan ağabeyi Yaşar Durak, kardeşi Fatma Durak’ın, yeğeni Umut Eren Yıldırım ile ATM’den para çekmek için evden çıktığını, daha sonra acı haberi aldıklarını belirterek, “Kardeşim Almanca öğretmeniydi ve atanmayı bekliyordu. Ölümüne neden olan sürücünün yakalanmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum. İnsanlar, bir hayvana çarptığı zaman bile durup ilgileniyor ancak kardeşime çarpan sürücü kaçıp gidiyor. En azından hastaneye götürebilirdi.” demişti.

Olay yerinde aracın düşürdüğü parçaları ve çevrede bulunan 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, kadına çarpan aracın 33 DYT 71 plakalı kırmızı bir otomobil olduğunu belirledi ve otonun sahibine ulaştı. Bu kişi otomobilini gezmeleri için arkadaşı Murat Güngör ile sevgilisi Yağmur Ö.’ye verdiğini, Güngör’ün bir gün sonra kendisini arayarak, “Direğe çarptım. Tamir ettirip teslim edeceğim” dediğini, ancak kendisinden bir daha haber alamadığını söyledi. Araştırma yapan ekipler, otomobili Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde üzerine çadır örtülmüş halde buldu. Bunun üzerine polis ekipleri, başka suçlardan da kaydı bulunan Murat Güngör’e ulaşamazken, 15 yaşındaki Yağmur G.’yi Sarıçam ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’ndeki evinde yakalayıp gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli kız, sorgusunda suçunu itiraf edip şu ifadeleri kullandı:

“Erkek arkadaşım olan Murat bana arabayı sürmeyi öğretiyordu. Zaman zamanda arabayı bana veriyordu. O gece de arabayı verdi ama kaza yaptık.”

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yağmur Ö. sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece yaşı küçük olduğu için ev hapsi olarak uygulanmak üzere tutuklandı. Firar eden Murat Güngör’ü ise arama çalışmaları sürüyor.

Adana, iha- sabah.com.tr- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Ölen Fatma Durak’ın iki ayrı fotoğrafı

Kaza yeri ve çarpan otomobil

Olay sırasında otomobili kullandığı belirlenen 15 yaşındaki Yağmur Ö.