Malatyalı Paşaya Tutuklama



“Balyoz Planı” soruşturması kapsamında Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine gelerek ifade veren Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, tutuklama istemiyle sevkedildiği mahkemede tutuklandı. Bu tutuklamayla, Ağustos’ta Hava Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Balanlı’nın, bu göreve getirilmesi de engellenmiş oldu.

“Balyoz Planı” soruşturması kapsamında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar’a ifade verdi.

Eskişehir’de emekli Albay Hakan Büyük’ün evinde ele geçirildiği öne sürülen ve Balyoz darbe planı iddialarının bir bölümünü içerdiği belirtilen belgelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Orgeneral Bilgin Balanlı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

MALATYALI PAŞA..Göz Doktoru Erol Balanlı’nın ağabeyi merhum Karayolları Teknikeri Nusret Balanlı’nın oğlu olan, babasının görevi nedeniyle bulundukları Ankara’da dünyaya gelen Balanlı’nın özgeçmişi şöyle:

Genelkurmay 2. Başkan Yardımcısı Orgeneral Bilgin Balanlı, 1948 yılında doğdu. 1967 yılında Hava Harp Okulu’ndan, 1968 yılında Uçuş Okulu’ndan mezun oldu. 1977 yılına kadar Hava Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde Kol Uçuculuğu yapan Orgeneral Balanlı, 1979 yılında Hava Harp Akademisinden mezun olarak, Kurmay Subay olarak; 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığında 171’inci Filo Taktik Av Pilotluğu, Harekat Komutanlığı Harekat Subaylığı, 173’üncü Filoda Harekat Subaylığı Ve Filo Komutanlığı, Hava Harp Okulu Komutanlığı Askeri Bilimler Bölüm Başkanlığı, Moskova Hava Ataşeliği, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında Kontrol Heyeti Başkanlığı ve Harekat Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1994 yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Balanlı, Tuğgeneral rütbesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Kontrol Daire Başkanlığı ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı görevlerinde bulunarak,1998 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile 2’nci Taktik Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığı, Hava Harp Okulu Komutanlığı Ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı görevlerini yürüttü, 2003 yılında Korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 2’nci Hava Kuvveti Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 1’inci Hava Kuvveti Ve 6’ncı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (Caoc) Komutanlığı görevlerinde bulunan Balanlı, 2009 YAŞ’ında Orgeneralliğe terfi ederek, Genelkurmay 2. Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Balanlı, 2010 YAŞ’ında da Harp Akademileri Komutanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Balanlı, evli ve iki çocuk babası.

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