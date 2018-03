Malatyalı Şehidin İsteği

12 Aralık 1952’de Türk Birliği ile Kore Savaşı’na katılan ve şehit olan Hannen Can’ın Malatya’daki bir yakınına gönderdiği fotoğraf, 55 yıl sonra yerine ulaştı. Birliğindeki dokuz arkadaşını sırtında taşıyarak kurtaran Hannen Can, daha sonra şehit düşmüş.

ELBİSTANLI gazeteci Mehmet Göçer, ilçede 1957 yılında kurulan Elbistan Postası gazetesinin arşivini tararken eski bir fotoğraf buldu. Fotoğrafın arkasındaki yazıyı okuyunca fotoğrafı Kore’de savaşan bir askerin yakınına gönderdiğini anlayan Göçer, fotoğrafı askerin Malatya’da yaşayan yakınına teslim etti. Göçer, “Fotoğrafın Kore’de savaşan Hannen Can tarafından kuzeni Duran Alkan’a gönderildiğini öğrendim. Hannen Can, 12 Aralık 1952’de Kore Savaşı’na gitmiş ve 21 Nisan 1953’te çektirdiği fotoğrafı akrabasına göndermiş. Hannen Can, Kore Savaşı’nda şehit olmuş. Fotoğrafın arkasında, ’Kendim Kore’de, resmim sizlere varsın. Her bakışta gözleriniz yaşla dolsun. Ben ölürsem cansız hayalim sizlere hatıra kalsın. Bu fotoğrafımı da Duran’a vermeyenin iki gözü kör olsun’ yazıyordu. Ben de fotoğrafı büyütüp çerçevelettikten sonra Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Balaban Beldesi’nde oturan Duran Alkan’a teslim ettim.”

Kuzeninin 55 yıl önce Kore’den gönderdiği fotoğrafı almanın hüznünü ve mutluluğunu bir arada yaşayan Duran Alkan ise bu hatırayı evinin en güzel yerinde saklayacağını söyledi.

Gazeteci Mehmet Göçer’e teşekkür eden Duran Alkan, “Hannen Can’a Türk Birlik Komutanlığı tarafından bir takdirname gönderildi. Kore’de gözcü birliklerinde yer alıyormuş. Görevini yaparken saldırıya uğruyorlar. On kişiden oluşan birliğindeki dokuz arkadaşı yaralanıyor. Hannen, dokuz arkadaşını sırtında taşıyarak kurtarmış. Daha sonra kendisi de yaralanmış ve şehit düşmüş.

Fotoğrafın arkasında yer alan yazılar

“Kendim Kore’de, resmim sizlere varsın / Her bakışta gözleriniz yaşla dolsun / Ben ölürsem cansız hayalim sizlere hatıra kalsın / Bu fotoğrafımı da Duran’a vermeyenin iki gözü kör olsun”