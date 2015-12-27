Malatyalı Şehidin İsteği
12 Aralık 1952de Türk Birliği ile Kore Savaşına katılan ve şehit olan Hannen Canın Malatyadaki bir yakınına gönderdiği fotoğraf, 55 yıl sonra yerine ulaştı. Birliğindeki dokuz arkadaşını sırtında taşıyarak kurtaran Hannen Can, daha sonra şehit düşmüş.
ELBİSTANLI gazeteci Mehmet Göçer, ilçede 1957 yılında kurulan Elbistan Postası gazetesinin arşivini tararken eski bir fotoğraf buldu. Fotoğrafın arkasındaki yazıyı okuyunca fotoğrafı Korede savaşan bir askerin yakınına gönderdiğini anlayan Göçer, fotoğrafı askerin Malatyada yaşayan yakınına teslim etti. Göçer, “Fotoğrafın Korede savaşan Hannen Can tarafından kuzeni Duran Alkana gönderildiğini öğrendim. Hannen Can, 12 Aralık 1952de Kore Savaşına gitmiş ve 21 Nisan 1953te çektirdiği fotoğrafı akrabasına göndermiş. Hannen Can, Kore Savaşında şehit olmuş. Fotoğrafın arkasında, Kendim Korede, resmim sizlere varsın. Her bakışta gözleriniz yaşla dolsun. Ben ölürsem cansız hayalim sizlere hatıra kalsın. Bu fotoğrafımı da Durana vermeyenin iki gözü kör olsun yazıyordu. Ben de fotoğrafı büyütüp çerçevelettikten sonra Malatyanın Darende ilçesine bağlı Balaban Beldesinde oturan Duran Alkana teslim ettim.”
Kuzeninin 55 yıl önce Koreden gönderdiği fotoğrafı almanın hüznünü ve mutluluğunu bir arada yaşayan Duran Alkan ise bu hatırayı evinin en güzel yerinde saklayacağını söyledi.
Gazeteci Mehmet Göçere teşekkür eden Duran Alkan, “Hannen Cana Türk Birlik Komutanlığı tarafından bir takdirname gönderildi. Korede gözcü birliklerinde yer alıyormuş. Görevini yaparken saldırıya uğruyorlar. On kişiden oluşan birliğindeki dokuz arkadaşı yaralanıyor. Hannen, dokuz arkadaşını sırtında taşıyarak kurtarmış. Daha sonra kendisi de yaralanmış ve şehit düşmüş.
Fotoğrafın arkasında yer alan yazılar
“Kendim Korede, resmim sizlere varsın / Her bakışta gözleriniz yaşla dolsun / Ben ölürsem cansız hayalim sizlere hatıra kalsın / Bu fotoğrafımı da Durana vermeyenin iki gözü kör olsun”