Malatyalı Sporcu MMA’da Birinci

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından spor kulüplerine ve sporculara büyük destek veriliyor. Verilen desteklerle sporcular yurt içi ve dışında önemli karşılaşmalara katılıyor. Büyükşehir’in desteğiyle Balkan MMA (Karma Dövüş Sanatları) Şampiyonasına katılan Milli Sporcu Abdulhakim Bölükbaşı, +120 Kiloda 1’inci oldu.

Balkan MMA Şampiyonası, geçtiğimiz hafta Bulgaristan’ın Veliko Tarnova şehrinde yapıldı. Şampiyonaya Ülkemizi temsilen Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan MMA Federasyonu Asbaşkanı Orhan Özaktı’nın başkanlığında Milli Takım Antrenörleri Alper Sezai Haspolat, Metin Kılıç ve 8 erkek 1 bayan sporcu ile 3 yönetici olmak üzere toplam 15 kişi katıldı. Şampiyona sonucunda Türkiye’den Rukiye Rümeysa Kale 55 kilogramda 1’inci, Taha Sucu 56.5 kilogramda 2’nci, İbrahim Nazlı 61 kilogramda 3’üncü, Ahmet Turan Ulaş 70 kilogramda 2’nci, Rejepbay Akramov 93 kilogramda 3’üncü, Hasan Aslan 93 kilogramda 3’üncü ve Abdülhakim Bölükbaşı +120 kilogramda 1’inci oldu. Milli Sporcular takım halinde ise Balkan 3’üncülüğünü elde ettiler.

Ju Jitsu branşında Milli Sporcu Abdulhakim Bölükbaşı, desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ilgililere teşekkür ettiğini belirtti. Bölükbaşı, ayrıca 02-04 Haziran 2017 tarihleri arasında Bosna-Hersek’in Banja Luka şehrinde yapılacak Ju Jitsu Avrupa Şampiyonası ve 15-18 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde yapılacak Veteranlar Avrupa Şampiyonası da katılacağını kaydetti.

Yeni Malatya Gazetesi