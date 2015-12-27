‘Malatyalı Unutmaz..’

Saadet Partisi (SP) Malatya Belediye Başkan adayı Mehmet Yaşar Çerçi, bayanlar için düzenlenen seçim bürosunun açılışını yaptı. Çerçi, dün akşam da Paşaköşkü Mahallesi’ndeki toplantıya katıldı.

BAYANLAR İÇİN SEÇİM BÜROSU..

Çerçi büro açılışındaki konuşmasında, Malatyada istihdam için büyük önem arz eden, ancak yıllardır atıl durumda bırakılan Vagon Onarım Fabrikası ile ilgili olarak, Bu bina çürümeye terk edilirken, sayın Bakanımız kendi seçim bölgesi olan Erzincana demiryolları yan ürünlerinin üretiminin yapılacağı fabrika kurduruyor. Bakan kendi şehrini düşüyorum ama, israf haram değil mi?. dedi.

Çerçi konuşmasında ayrıca iktidar partisi mensuplarınca yapılan anketlerde kendilerinin yüzde 20 daha önde olduklarının ortaya çıktığını da öne sürdü.

İnönü Caddesi PTT Karşında Saadet Partisi Kadın Kolları Seçim Bürosunun açılışı yapıldı. Çok sayıda bayanın da katıldığı seçim bürosunun açılışında konuşan SP Belediye Başkan adayı Mehmet Yaşar Çerçinin konuşması sık sık En Büyük Çerçi sloganları ile kesilirken Çerçi, Büyük olan Malatya diye karşılık verdi.

Çerçi konuşmasında seçimlerde Malatya halkının büyüklüğünü göstereceğine ve işi ehline vereceğine inandığını belirterek,  Biz seçim çalışmaları süresince her kesimden insanlarımızı bağrımıza bastık. Malatyanın yüzde 50 nüfusuna sahip bayanlarımızın daha rahat ortamda seçim çalışmalarında bulunmaları için bu büroyu bayan arkadaşlarımız adına açıyoruz dedi.

Yaklaşık 2.5 aydır seçim propaganda çalışmalarını yürüttüklerini belirten Çerci,  Malatyalılar kadirşinasdır. Kendisine yapılanları asla unutmazlar . İktidar partisince yapılan anketlerde biz yüzde 20 daha fazlayız. Kararsızlarında inşallah desteğini aldığımızda aradaki fark bizim lehimize daha da fazla olacaktır. Güçlü bir Meclis ile göreve geldiğimizde halkımızın sorunlarının çözümü için çaba göstereceğiz. Göreve geldiğimizde Malatyada var olan işsizliği de bir an önce önlemek için yeni iş kapılarının açılması adına çaba göstereceğiz. Görevimizde güler yüzlü olacağız ve pırıl pırıl bir şehir için çaba göstereceğiz. Halkımız şunu unutmasın. Bu seçim genel seçimler değil. İktidar partisi mensupları Başbakanın resimlerini koyarak propaganda yapıyorlar. Başbakan orada. O Başbakan 81 ilin başbakanı dedi.

Malatyaya hizmet gelmediğinden yakınan Çerçi, Vagon Onarım Fabrikası konusuna değinerek, yıllardır atıl durumda bırakılan ve Malatyanın istihdamı için büyük önem arz eden bu fabrika için 4 yıl önce Almanyadan gelen heyetin incelemelerde bulunmasına rağmen bir gelişme sağlanmadığını belirterek, Sayın Bakan Alman firmasının ilgililerinin elinden tutarak kendi seçim bölgesi olan Erzincana götürerek buraya demiryollarının raylı sistemle ulaşımını sağlayacak bağlantı elemanı üretmek için fabrika kurdurdu.dedi.

Çerçinin konuşması Yuh ve Sahipsiz Malatya sloganları ile kesilirken Çerçi konuşmasının devamında, Bakan kendi şehrini düşünmüş olabilir ama, israf haram değil mi ? Burada fabrika çürümeye bırakıldı. Güçlü vekillerimiz olsaydı, yüzde 70 oy aldılar. Niye Bakan çıkartamadılar. Hadi olmadı 6 milletvekili ne yaptı demesi üzerine bazı kişiler 5 Milletvekili demesi üzerine Çerçi de, Evet bir Milletvekili çalışıyor karşılığını verdi.

Çerçi, Milletvekillerinin kendi asıl işleri olan yasama organında görevlerini yapmaları gerektiğini, belediye başkan adayı belirlememesi gerektiğini belirterek, Vekillerin işi Malatyaya gelecek yatırımların takip edilmesidir diye konuştu.

Çerçi, Sümerbank alanıyla ilgili olarak da göreve geldiklerinde burayı satın alanlardan belediyenin hakkı olanı alacaklarını, Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yaşanan sıkıntılarından çözümleneceğini ve bu bölgedeki vatandaşların mağdur edilmeyeceklerini söyledi.

Çerçi, konuşmasını sürdürürken AKP adayı Ahmet Çakırın seçim aracı geçerken Yuh denilmesi üzerine Hayır saygı duymak gerekir, onlarda seçim yarışındalar diyerek bu kişilere engel oldu.

Konuşmanın ardından seçim bürosunun açılışını Çerçi ile birlikte SP İl Başkanı Mehmet Kaya Asiltürk ve SP İl Müfettişi Mustafa Özhüsrev birlikte yaptı.

PAŞAKÖŞKÜ’NDE..

Çerçi, dün akşam da Paşaköşkü Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Buradaki bir düğün salonunda yapılan toplantıya ilişkin olarak partinin yayınladığı bülten de şöyle:

“Malatya Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaşar Çerçi Paşaköşkü semtinde 5 00e yakın vatandaş tarafından sevgi gösterileri eşliğinde karşılandı.

Seçim çalışmaları kapsamında günde 4 mahallede toplantı düzenleyen Saadet Partisi Malatya Belediye Başkan adayı Mehmet Yaşar Çerçi Belediyenin sahibi ben değil gerçek sahibi sizler yani halktır dedi.

Melek oğulları Düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk, Alternatif Parti Malatya İl Başkanı A. Ece Budan, Merkez İlçe Başkanı Celal Özkılınç, Genç Parti Malatya İl Başkanı Mahmut Çiftehan, Belediye Meclis Üye adayları ila çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç Parti İl Başkanı Mahmut Çiftehan yaptığı konuşmasında  emaneti gerçek sahibi olan Sayın Çerçiye teslim etmek üzere 29 Martta sandığa gideceğiz. Geçmiş dönemde yaptığı hizmetleri hepimiz biliyoruz. Sayın Çerçi yeni dönemde de güzel hizmetler yapacağından şüphemiz yok.30 Mart sabahı AK Partiye emanet verilen belediyemiz Arguvan havasıyla gönderilecektir. 

Daha sonra söz alan Alternatif Parti İl Başkanı A. Ece Budan yaptığı konuşmasında  Sayın Çerçi geçmiş dönemde hizmetlerini Malatya halkına sunarken sizlerde biliyorsunuz ki her mahalleye eşit hizmetleri sundu.

İnşallah bu seçimde Davul başkasının boynunda tokmak ise 5 milletvekilinin elinde olmayacak. Paşaköşkü halkı 29 Mart seçimlerinde sandıkta gereken cevabı verecektir. Bu cevap 5 Milletvekiline halkın tokatı olarak dönecektir.

Saadet Partisi Malatya Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi ise yaptığı konuşmasında Belediyenin sahibi ben değil, gerçek sahibi sizlersiniz dedi. Çerçi ayrıca 29 Martta herkesin mutlaka sandıkta oy kullanmaları gerektiğine işaret ederek şöyle dedi;  Her gittiğimiz mahalle toplantılarında halkımızın bize gösterdiği teveccüh devamlı artarak devam ediyor. Bu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.

Yapılan anketlerde % 20 farkla önde olduğumuz gelen bilgiler arasında bu da gösteriyor ki Malatya halkımız bizi Belediye Başkanı olarak görmek istiyor. Biz Makam ve mevki peşinde değiliz. Bizim amacımız Halkımızın bize gösterdiği teveccühü 29 Martta halkımıza karşılığını vermenin arzusundayız.

Belediyenin sahibi ben değilim. Oranın gerçek sahibi halkımızdır. Halkın gönlüne siz tesir edebilir misiniz? Sevgi kalple ilgilidir. Ya doğar, ya doğmaz. Saygı ise yeri geldi mi mecburiyetten yapılır. Hepimizin bir alınyazısı vardır. Bunu kim değiştirebilir.

Sonuçta hepimiz alınyazımızda ne yazılıysa onu göreceğiz. Kısır düşüncelerle şu veya bu kazanacak fanatikliği kimseye fayda getirmez. Rabbim kimin kaderine yazmış ise bunu kimsenin değiştirmesine gücü yetmez. Geçmişte 5 yıl görev yaptığımızdan dolayı Halkımızın bilmediği bir aday olmaktan çıktık. Yaklaşık 2 aydır toplantıları yapıyoruz. Aramızdaki sevgi ve saygı bağı bütün yorgunluğumu unutturuyor.

Geçen dönemde seçimlerde oy kullanımı çok düşük düzeydeydi. Türkiye genelinde oy kullanımı % 70 iken Malatyamızda %58 gibi bir kullanım gerçekleşti. 29 Martta herkesin giderek mutlaka oy kullanmasını istiyoruz. 

FOTOĞRAFLAR: İlk 3 fotoğraf seçim bürosu açılışı, son 2 fotoğraf Paşaköşkü’ndeki toplantıdan