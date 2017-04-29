“Malatyalılar Gözümü Yaşarttılar, Sağolsunlar”

Malatyaspor’un eski teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Göztepe teknik direktörü olarak geldiği Malatya’da kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

1986- 1988 yıllarında Malatyaspor’da Özkan Sümer’in yardımcısı olarak göreve başlayıp, sonra teknik direktörlüğü üstlenen ve başarılı bir döneme imza atan Yılmaz Vural, Evkur Yeni Malatyaspor’un 1-0 galip geldiği karşılaşmadan önce, ev sahibi takımın teknik direktörü İrfan Buz’la kucaklaştı, taraftarları selamladı.

Vural, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Malatyalıların kendisine gösterdiği ilgiyle ilgili olarak ise “Benim burada özel bir konumum var. Üzüleyim mi, sevineyim mi bilemedim. Malatyalılara çok teşekkür ediyorum. Futbolda ‘vefa’ kelimesinin ne anlama geldiğini gösterdiler. Malatya, 31 yıl önce görev yaptığım bir yer. Hiçbir zamanda ilişkilerimiz kopmadı. İlişkilerimiz hep sıcaklığını korudu. Sağ olsunlar maç öncesi ve maç sonrası hem takımıma hem bizim kafilemize hem bize olan sevgilerini gösterdiler. Onlar içinde bu maç çok önemliydi. Nasıl, ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanın gözümü yaşattılar, sağ olsunlar. Demek ki futbolun insan boyutu da hala devam ediyor. İnsanlar buna sırf bir yarış diye bakmıyorlar. O açıdan çok önemli bir günü kendi adıma yaşadım” değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi