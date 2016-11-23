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Malatya Haber -

‘Malatyalılar Günü’ İçin Desteğini İstediler

‘Malatyalılar Günü’ İçin Desteğini İstediler
  • 23.11.2016
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, merkezi İstanbul’da bulunan Battalgazi Malatya Gençlik Derneği üyelerini TBMM’de kabul etti.

Dernek Başkanı İrfan Köpürür, her yıl 4. ayın 4. günü (4 Nisan 2017) kutlanacak “Malatyalılar Günü” kutlama hazırlıkları hakkında Bakan Tüfenkci’ye bilgi verdi.

Dernek Başkanı ve beraberindeki üyeler, “Malatyalılar Günü” nün bu yılki etkinliklerinin daha kapsamlı olabilmesi için Malatya’nın diğer vakıf, dernek ve çatı kurumlarının işbirliğinin sağlanabilmesi adına Bakan Tüfenkci’den destek istediler.

Bakan Tüfenkci, bu tarz etkinliklerin toplumsal dayanışma ve birliği artırdığına, Malatya’nın kültürel çeşitliliğinin ve hoşgörüsünün ön plana çıkarılması bakımından önemli olduğuna işaret ederek, gereken desteği sağlayacağını ifade etti.

Derneğin İstanbul’da Malatyalıların en yoğun yaşadığı ilçe olması nedeniyle Esenler’de kurulduğunu ve Malatyalı gençleri kaynaştırmak adına önemli bir misyon üstlendiğini belirten Başkan Köpürür, dernek kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Bülten

tufenkci

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Yorumlar
  1. musa dedi ki:
    23 Kasım 2016, 22:52

    Sayin,malatyalilar,yurt,ic,ve,yurt,disinda,yasayan,insanlarimiz,yeni,malatyasporun,sanpion,olmasi
    Icin,maddi,ve,manavi,yardimin,yapilmasi,gerekiyor
    Herkese,,saygilarimi,sunarim

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