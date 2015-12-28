“Malatyalılar Gururumuz”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan beraberinde Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ettiler.

Cuma günü gerçekleşen ziyarete Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da eşlik etti.

İSO Meclisi olarak dönem dönem Türkiye genelinde bazı şehirlere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bu dönemde uzun zamandan beri hasretle arzu ettikleri Malatya’ya ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Malatya’nın kendileri açısından farklı bir önemi olduğunu söyledi.

İstanbul’da, işadamları ve sanayiciler içerisinde Malatyalıların çok önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Bahçıvan, “Sanayimizin farklı farklı bölümlerinde, başarılı çalışmalarıyla, yaptıkları istihdamlarıyla, Malatyalı sanayiciler bizim gururumuz. İSO Meclisinde de yaklaşık olarak yüzde 10’una tekabül eden Malatyalı sanayici gurubumuz var” dedi.

Malatya, planlı bir şehir

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Malatya’yı planlı bir şehir haline getirdiğini belirten ve bu yüzden teşekkür eden Bahçıvan, konuşmasına özetle şöyle devam etti: “Bu ziyaret, zaten var olan Malatya-İstanbul buluşmasını, yakınlaşmasını çok daha olgunlaştıracak. Umuyoruz ki meyvelerini görmeye başladığımız sanayi yatırımlarımızın Malatya’da daha da gelişeceği, potansiyelin Malatya’da çok daha güçlü kullanabileceği bir takım yeni gelişmelere vesile olsun. Malatya’nın gelişmişliği, farklı farklı potansiyeli, Malatya’nın kendine has birikimleri, geçmiş tecrübeleri, ekonomimizin ve sanayimizin yeni yön arayışında önemli adreslerden birisi olacağı inancındayız. Evsahipliği için tüm Malatyalı dostlarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Umuyoruz ki en kısa zamanda aynı ev sahipliğini biz de İstanbul’da yapmış oluruz.”

Malatya, gelişmişliğini sanayiye kaydırmalı

İSO heyetini Malatya’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Malatya’nın Anadolu’nun gelişen illerinden biri olduğunu söyledi.

Türk ekonomisine katkı veren bir heyetin Malatya’da olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Çakır, özetle şunları söyledi: “Malatya gelişmesini mutlaka sanayiye kaydırmalı, sanayi olarak da büyümesi gerekiyor. Başta kayısı olmak üzere tarıma dayalı bir büyüme süreci devam ederken, son dönemlerdeki organize sanayindeki gelişmeler, Malatya’nın daha hızlı büyümesine vesile oldu. Sağlık alanında Malatya önemli bir yer tutuyor. Bunun çok daha ilerilere taşınması gerekiyor. Anadolu’da bazı şehirlerin cazibe merkezine dönüşmesi gerekiyor. Belki İstanbul ekonomide tek merkez, ülkenin kalbi ama bütün akımların da bölgelerden sadece İstanbul’a yönelmesi doğru değil. İstiyoruz ki Malatya bölgede çekim merkezlerinden biri haline gelsin. İstanbul’da çok değerli işadamlarımız var. Kentimizde yatırım yapmaları, burada kalmaları çok önemli.

İşadamlarımızın burada yatırım yapmaları için bazı teşvikler var. Bizler Malatya’nın sanayi alanında yatırım için cazibeli hale gelmesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşadamı hemşerilerimizin biraz daha yatırımlarını, kendi şehirlerine yapmalarını arzuluyoruz ki Malatya hedefine yürüyebilsin.”

Ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, misafirlere kuru kayısı hediye ederken, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da Başkan Çakır’a, plaket ve İSO ile ilgili nostalji yayın seti hediye etti.