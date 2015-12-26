Ferhadiye Mahallesinde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cemal Akın, Malatya’nın her yerinde asfaltlama çalışması yapılacağını, Malatyalıların en güzel şehirde yaşamayı hakkettiklerini söyledi.

Belediye Basın Bürosu’nun konuya ilişkin bülteni şöyle:

“Doğalgaz ve alt yapı çalışmaları bitmiş cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Ferhadiye Mahallesinde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı H. Cemal Akın, Malatyanın her yerinde asfaltlama çalışmalarının yapılacağını açıkladı.

Finişerle yapılan asfaltta araçların daha iyi seyir aldığını belirten Başkan Akın, Malatya Belediyesi olarak doğalgaz çalışmaları başta olmak üzere alt yapı çalışmaları tamamlanmış, yolları genişletilmiş, açılmış her cadde ve sokağımızı finişerle asfaltlıyoruz. En güzel şehirde yaşamak Malatyalıların hakkı. Bunu temin etmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalara canı gönülden katılan,yardım eden muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum dedi.

Yapılan asfalt çalışmasının çok kaliteli olduğunu, mahallelerinin pırıl pırıl yollara kavuştuğunu belirten Ferhadiye Mahalle Muhtarı Şazi Taşçı, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı H. Cemal Akına teşekkür etti.

Mahallelerinden geçen araçların artık kendilerini ıslatamayacağını söyleyen mahalle esnafı ve vatandaşlar da Belediye Başkanı Akına teşekkür ederek, Yollarımız cam gibi oldu. Malatyanın her yerinde bu çalışmaları görmek güzel bir duygu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz dediler..”