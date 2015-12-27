CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün kapatılmasını protesto için müdürlüğün önünde protesto eylemi yaptı, açıklamalarda bulundu.



Ağbaba’nın protestosu ve açıklamalarına ilişkin basın bülteni şöyle:



“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün kapatılmasını protesto etmek için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü önünde partililerle birlikte eylem yaptı.



CHP DIŞINDA MALATYALILARIN SESİ ÇIKMIYOR

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İl Genel Meclisi Üyeleri , İl yöneticileri ve partililerinde yer aldığı eylemde bir konuşma yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Küçülen ve her geçen gün kendi içine çekilen Malatya’nın kapanan bir kurumunun, kapatılmasına tepki göstermek amacıyla hep birlikte burada toplandık. Seçimden önce ziyaretlerimizin hepsinde söylemiştik. Malatya’da AKP aynı oranla oy alır ve tekrar iktidar olursa, Şeker Fabrikası’nın satılacağını dile getirmiştik. Maalesef seçimden hemen sonra bu süreci başlatıp, Şeker Fabrikasını sattılar. Daha önce Türkiye’de hukuk vardı. 12 Eylül referandumundan sonra hukuktaki değişimi Danıştay’dan görebiliyoruz. Danıştay bu satışa daha önce onay vermemişti. Ama aynı şartlarla gerçekleştirilen son satışta onay verdi. Şeker Fabrikası, Malatya’nın çalışan ve üreten, devletin tek kurumuydu. Bu yapılan özelleştirmeye, özelleştirme demek mümkün değildir. Bu özelleştirme değil, peşkeştir. 4 fabrikanın satıldığı bu özelleştirmede 1 alana 3 bedava zihniyeti işlemiştir. AKP’nin 9 yıldır yapmış olduğu şeyde budur. Malatya’da geçmiş yıllarda yapılan bütün özelleştirmelerde peşkeş vardır. Sümer, Tekel ve Şeker Fabrikaları peşkeş çekilmiştir. AKP Malatyalıların gözlerinin içine baka baka Şeker Fabrikasını sattı. Ama maalesef CHP dışında Malatyalıların sesi çıkmıyor” dedi.



METEOROLOJİ MALATYA İÇİN ÖNEMLİ BİR KURUM

AKP hükümetini sert bir dille eleştiren Ağbaba, “Aylardan beri bağırıp, sesleniyoruz. Malatya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kapatıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü niye önemli? Malatya, en önemli tarım ürünlerini üreten ve tarımda marka olmuş bir şehir. Kayısı dünyada meşhur. Kirazımız öyle, cevizimiz öyle, kavunumuz öyle, elmamız öyle, fasulyemiz öyle, narımız öyle, Arapgir üzümümüz öyle. Ama maalesef meteoroloji gibi önemli bir kurum, bir başka vilayete bağlanıyor” dedi.



MALATYA’YI HAPSEDİYORLAR

CHP Milletvekili Veli Ağbaba “Bakın arkadaşlar, binası var, tabelası var, her şeyi var, bölge müdürü var, personeli var. Var olan bir kurum kapatılıyor ve Elazığ’a bağlanıyor. Acaba neden? Elazığ, Malatya’dan daha mı büyük? Elazığ’ın nüfusu Malatya’dan daha mı çok? Elazığ’ın Milletvekili sayısı Malatya’da daha mı çok? Elazığ’ın Milletvekili sayısı 5, Malatya’nın ki 6. Elazığ’da AKP’nin çıkarmış olduğu Milletvekili sayısı 4, Malatya’nın 5. Şimdi soruyorum 4 mü büyük 5 mi? 4 büyük. Böyle bir şey olamaz. Bunun izahını yapmaları lazım. Malatyalı mantıklı bir açıklama bekliyor. Sen bu kurumu kapatıp, Elazığ’a niye götürdün? Elazığ’da marka olmuş bir takım ürünü var mı? Elazığ’ın 2. Ordusu, hava üssü var mı? Sen, Malatya’nın kurumlarını bir bir kapatarak, şehri kendi içine hapsediyorsun. Bir de Başbakan gelip, “Sizi büyükşehir yapacağım” diyor. Nasıl? Çocuk yaparak. 6 ay sonra Malatya’nın büyükşehir olmayacağı da açıklanıyor. Malatya kandırılıyor, Malatya küçültülüyor, Malatya kötü yönetiliyor. Bunu buradan kınıyoruz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bir simgedir. Bütün Malatyalıları ve siyasileri göreve davet ediyorum. Herkesi Malatya’ya sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.



ADALET BAKANI’NIN MALATYA’YA MÜJDESİ !

Milletvekili Ağbaba, Malatya’nın adli anlamda başka bir şehre bağlanacağını ileri sürerek, “Adalet Bakanı Malatya’ya geldi. Bir açıklamasında, “Bölge İstinaf Mahkemelerini Malatya’da kurmayı düşünmüyoruz” dedi. 15 ilde kurulacak ama ilk yarıda Malatya’da kurmayı düşünmediklerini söyledi. Bakanın vermiş olduğu müjde bu. Malatya’yı adli anlamda da bir başka ile bağlayacaklar” iddiasında bulundu.”

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