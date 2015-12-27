‘Malatyalılık Kimliğiyle..’

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Malatyaspor, Kırklareli ili takımı Lüleburgazspor ile Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşiltepe Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mustafa Mete Ertem yönetiminde çalışan Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Murat Avcu ve Enes Bingöl dışında eksik bulunmadığı bildirildi.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik patron Mustafa Mete Ertem, Kırklareli Lüleburgazspor maçını kazanarak, iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Ertem, her maçın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Futbolcular kafa olarak bir çöküntü içindeydi. Biz öncelikle futbolculara Malatyalılık kimliğini aşılarak, şehir için ve kendileri için oynamalarını söyledik. Bu anlamda önümüzde Lüleburgazspor maçı var. Deplasmanda oynayacağımız bu maçı kazarak, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

Takımın ileri uç oyuncusu Mert Güneş ise, Lüleburgazspor ile zorlu bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, “Deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu maçın hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürüyoruz. Takım şuanda iyi bir hava var. Yeni hocamızla birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Defans oyuncusu Mustafa Aslan ise, 72 Batmanspor maçında taraftarlarla yaşadığı tartışmadan dolayı taraftarlardan özür diledi. Aslan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Maçta taraftarlarımızla girdiğim diyalogdan dolayı Malatyasporlu taraftarlarımızdan özür diliyor. Her camiada böyle şeyler olur. Zor günlerden geçiyoruz. Yeni hocamızla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz.”