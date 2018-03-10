“Malatya’mız Büyük Önem Taşımakta”

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Aslen Malatyalı olan Erdem, Başkan Gürkan’ın hayata geçirdiği hizmetlere dikkat çekerek, “Vermiş olduğu hizmetler ve gerçekleştirmiş olduğu projeler için ben bir hemşerisi olarak büyük bir memnuniyet ve mutluluk duydum” dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, beraberinde MHP İl Başkanı Bülent Avşar ve partili yöneticilerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekili değerli hemşerimiz Arzu Erdemi burada görmekten ve ağılamaktan büyük m utluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmez unsurudur. Ülkede, çağdaş demokrasi ve hukuk devletinin oluşmasında siyasi partilerin faaliyetlerinin aktif olması gerekir. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi şu ana kadarki duruşuyla gerçekten de milletimizin gönlünde taht kurmuş bir siyasi partimizdir. Özellikle Afrin hadisesinde ki bu konjonktürel olarak önemli bir dönüm noktasında, tehlikeli süreçten geçtiğimizde, tutumu ve duruşuyla Türk milleti nezdinde milletin gönlüne taht kurmuştur. Sayın vekilimizin şahsında Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu duruşunu en içten dileklerimle kutluyorum. Bizlerde Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra memleketimizde birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek ve hizmet etme noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Bizim yönetim anlayışımız sadece seçildiğimiz dönem olarak değil, geçmiş yüzyılların nasıl belediye başkanı oluruz, gelecek yüzyılların belediye başkanı nasıl olunur, onun vizyonu içerisinde binlerce yıllık tarihimizi ayağa kaldırıp, gelecek nesillerimize aktarmak ve gelecek kuşaklara güzel hizmetler bırakmak noktasında gerekli gayreti gösteriyoruz. Sayın vekilimizde Malatyalıdır. Buradaki belediyecilik hizmetlerinin Türkiye’den önde olduğunu görmüştür. Gerek temizliği, sosyal belediyeciliği, kültürel belediyeciliği ile gerek çevrenin ve yeşilin korunması ve hizmet belediyeciliği ile Malatya’da güzel belediyecilik örneği sergileniyor. Bu ziyaretleriyle sayın vekilimizi yeni hizmet binamızda ağırlamış olduk. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise, Başkan Gürkan’ın başarılı hizmetlerde bulunduğunu belirterek, “Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçelinin selam ve muhabbetleriyle Malatya’ya geldik. İl Teşkilatımız ve Ocak başkanlığımızla bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz. İlk ziyaretimiz Battalgazi Belediyesine oldu. Sayın başkanımıza ben özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Yeni hizmet binamızı gezme fırsatı bulduğumuz için, vermiş olduğu hizmetler ve gerçekleştirmiş olduğu projeler için ben bir hemşerisi olarak büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bir Malatyalıya yakışır bir şekilde ziyadesiyle görevini yerine getirdiğini gördük. Her kademesinde gördük. Rabbim başarılarını daim eylesin” diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Erdem, “Zeytin dalı operasyonunda mücadele eden kahraman askerlerimize buradan dualarımızı gönderiyorum. Şehadete kavuşmuş olan askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum, kederli ailelerine sabır diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Malatya’mız özellikle terörü barındırmaması nedeniyle büyük önem taşımakta. Özellikle Anadolu coğrafyasında bizler burada bulunduğumuz ve buradan ayrıldıktan sonra kendi memleketimizi anlatırken büyük gururla anlatıyoruz. Gerek belediyelerimiz, gerekse ilin tamamında ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bende bu zorlu mücadelenin yürütüldüğü şu günlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanın ve milletin bekası için üzerimize düşen vazifeleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Buradan tüm Malatyalı hemşerilerime ayrı ayrı selamlıyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Bülten- malatyahaber.com