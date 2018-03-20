“Malatya’mızı Kalkındırmaya Devam Edeceğiz”

Malatya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (MESOB) Başkanı şevket Keskin, beraberinde Oda başkanları ile birlikte AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı ziyaret ederek, yeni dönem görevinde başarılar dilerken, Zeytin dalı harekatındaki başarıdan dolayı da tebriklerini ilettiler.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’in de bulunduğu ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarlar odalarında seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, esnaf ve sanatkar camiasının birlik, beraberlik ve huzur içinde bir seçim sürecini atlattığını kaydetti.

Keskin, “Zeytin Dalı Harekatında başta Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız, komutanlarımızın, özellikle harekatı sevk ve komuta eden 2. Ordu komutanımız Korgeneral İsmail Metin Temel’e başarılar diliyoruz. AK Parti İl Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın ildeki temsilcisi olarak, Zeytin Dalı Harekatındaki başarıdan dolayı esnaf camiası olarak tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ve desteklerimizi size iletiyoruz. Zeytin Dalı Harekatı çok farklı ve dünyaya örnek bir harekattır. Diğer ülkeler, terör olaylarını bahane ederken, fakir fukarının evlerini talan ederken, evlerini yerle bir ederken, ama Türk askeri kimsenin burnu kanamadan terör yuvalarını darmadağın ederek, sınırdaki güvenliği sağladı. Mehmetçiğimiz büyük bir başarı gösterdi ve dünyanın da örnek alması gereken bir harekatı gerçekleştirdi. Esnaf ve sanatkar camiası olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın başbakanımıza, Sayın bakanlarımıza, komutanlarımıza, Mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Keskin, AKP İl Başkanlığına yeniden seçilen Kahtalı’ya yeni dönem görevinde başarılar dileyerek, “AK Parti İl Başkanımız Hakan Kahtalı, görevi süresince herkes ile iyi bir diyalog kurdu. Sorun ve sıkıntıların çözümünde her zaman yanımızda durdu ve destek verdi. Yeni dönem görevinde de başarılı olacağına inanıyor ve başarılar diliyoruz. Malatya’mız için, ülkemiz için birlikte olmaya devam edeceğiz. ” ifadelerini kullandı.

AKP İl Başkanı Kahtalı ise ziyarette yaptığı konuşma da, ziyaret için teşekkür ederek, “Bugüne kadar 2015’ten beri il başkanlığı görevini sürdürmekteyim. 3 yıllık bir görev süresinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın olurları ile tekrardan bu görevimi sürdürüyorum. Kongremizi tamamladık. Bu 3 yıllık görev süresinde hem Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanımız, hem de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanımız ve bütün oda başkanlarımız ile beraber Malatya’mız için, memleketimiz için, ülkemiz için her zaman el ele vererek çalıştık, bugüne kadar her zaman desteklerinizi gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu 2002’den beri yapmış olduğu bütün icraatlarında hepinizin, bütün Malatyalıların emeği var. Başta da esnaf camiası olarak sizlerin ve esnaf camiasının başkanları olarak sizlerin büyük destekleri var. Bundan dolayı da partim adına, teşkilatlarım adına sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“Hem terörü önleyeceğiz hem de Malatya’mızı kalkındırmaya devam edeceğiz”

Zeytin Dalı Harekatı içinde konuşan Kahtalı, “Afrin’de büyük bir mücadele verildi. Allah’a hamdolsun dünyada örnek olacak bir mücadele verdik. Orada bir sivilin burnu dahi kanamadan, oradaki bütün teröristleri temizledik ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu gibi 18 Mart’ta sabah saat 08.30’da oranın kendi halkına teslim edilmiş oldu. Bu mücadelemiz devam edecek. Hem içerde, hem dışarıda ne kadar hain varsa, bir terörist dahi kalmayana kadar bütün mücadelemiz devam edecek. Bununla beraber hem terörü önceleyeceğiz, hem de ülkemizi ve Malatya’mızı kalkındırmaya devam edeceğiz. Bunun için bizim temel taşlarımız esnaflarımızdır. Küçük esnaf olmazsa, bu ülkenin kalkınması zor olur. Toplumun dinamiklerini esnaflarımız oluşturuyor.” diye konuştu.

Kahtalı, Malatya’da esnaf ve sanatkar camiasının birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, “Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin, bugüne kadar hakikaten Malatya’mıza büyük emekleri var. Her kesim ile kanaat önderlerinde tutunda bütün camialarla, bütün sivil toplum kuruluşlarının tamamıyla kucaklayan, iyi bir diyalogu olan iyi bir arkadaşımız, Malatya’mız içinde bir kanaat önderimiz. Bu anlamda, bugüne kadar vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza ve bütün oda başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

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