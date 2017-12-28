Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kimya Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği’ni ziyaret etti. Başkan Gürkan, belediye olarak sivil toplum kuruluşlarını çok önemsediklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kimya Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Murat Ali Tutar’ı ve oda yönetimini ziyaret ederek, sohbet etti.

Burada konuşan Kimya Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Murat Ali Tutar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malatya Kimya Mühendisleri Odası Malatya tarihinde ilk defa 9 Aralık tarihinde açıldı. Türk Mühendisler Mimarlar Odası’na bağlı bu odamız 26 mühendislik ve mimarlık odasından bir tanesidir. Kimya mühendisleri odası anayasamızın 135 maddesine göre kamu kurumu statüsünde bir oda. Bugüne kadar Malatya’da böyle bir oda yoktu. Biz Ankara’nın takdir ile bu göreve atandık. Kimya Mühendisleri Odamızın amacı, mühendis arkadaşlarımızı bir araya getirmek. Akademik faaliyet gösteren mühendis büyüklerimizi, akademisyen büyüklerimizi Malatya’ya nasıl faydalı olur diye çalışmalarını teşvik etmek. Birinci özelliğimiz eğitim faaliyetlerimiz. Biz en çok mühendis arkadaşlarımızın kalifiye olması için oda olarak elimizden geleni yapacağız. Bunun yanı sıra Malatya’mızın elzem sorunları var. Bu sorunlara da akademik ve fizibilite yaparak danışmanlık hizmetleri de vereceğiz. Bizim için Malatya’mızın öncelikle su sorunu, ilaçlama sorunları. Kimyasal madde içeren atık su sorunları, bunların hepsi ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Bunlarla ilgili akademik personellerden, hocalarımızdan destek alacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “Kimya Mühendisleri Odası’nda bulunmamdan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Açılışta burada olmamam hasebiyle katılamadım. Neticede katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde özellikle STK’lar olsun, meslek odaları olsun, sendikalar olsun, kanaat önderleri olsun, yerel önderler olsun, bunların görüş ve düşünceleri bizim yol haritamız olduğunu her zaman ifade etmişizdir. Aynı zamanda yön pusulamızda bunların görüş ve düşüncelerinde oluşuyor demiştik. Neticede kamu yararına Kimya Mühendisleri Odası’nın da Malatya’da bulunması, kimya mühendislerimizin bu odada hem kendi bilgilerini geliştirmek, hem de iletişim diye tabir ettiğimiz birbirlerine aktarma yolu ile de kendi meslekleri ile ilgili daha üst seviyeye temayüz etme noktasında da bir ortam oluşmuş. Bu ortamı sağlayan başta başkana ve yönetimine teşekkür ediyorum. Üniversitemizin de bu konuda hassasiyet göstermesi ve toplum açısından üniversite anlayışı içerisinde bu kimya mühendisleri odasına rehberlik ve mihmandarlık etme anlamında burada bulunmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sivil Toplum Kuruluşları, meslek kuruluşlarımız, sendikalarımız olsun, bunların sayısal anlamda çoğalması, ayrıca demokrasimizin kökleşmesinin ve kurumsallaşmasının bir göstergesidir” diye konuştu.

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