Malatya’nın 13 İlçesindeki Sonuçlar

Resmi olmayan sonuçlara göre Anayasa Değişikliği’ne ilişkin halk oylamasına Malatya’da katılımın yüzde 86.7 olarak gerçekleştiği, geçerli sayılan 465 bin 117 oyun yüzde 69.59’un EVET, yüzde 30.41’in ise HAYIR yönünde çıktığı bildirildi. 13 ilçeden Arguvan ve Hekimhan HAYIR, diğer 11 ilçede ise EVET oyları çoğunlukta çıktı.

İl genelinde 1833 sandık ve 543 bin 742 seçmenden, yüzde 86.7’lik bölümü oluşturan 471 bin 964’inin oy kullandığı belirtildi.

Malatya merkez ilçelerinden Battalgazi’de EVET oy oranının yüzde 75.95, HAYIR’ın yüzde 24.05 olduğu, Yeşilyurt ilçesinde EVET oy oranının yüzde 67.68, HAYIR oy oranının yüzde 32.32 olarak gerçekleştiği haber alındı.

Malatya’nın 13 ilçesi arasında en yüksek EVET oylarının yüzde 91.87 ile Kale’de, en yüksek HAYIR oylarının ise yüzde 78.48 ile Arguvan’da çıktığı kaydedildi.

Malatya ilçelerinde EVET ve HAYIR oylarının dağılımı şöyle:

malatyahaber.com- milliyet.com.tr- AA