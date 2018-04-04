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Malatya Haber -

Malatya’nın 2 Firarisi de Yakalandı

Malatya’nın 2 Firarisi de Yakalandı
  • 04.04.2018
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Antalya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi, aile süsü verilerek saklandıkları evlerde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY’nin kriptolu haberleşme aracı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen, ayrıca örgüte yönelik soruşturma kapsamında haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Isparta Sulh Ceza Hakimliği kararı ile aranan S.G, E.G. ve S.B. ile Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile aranan M.B., Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile aranan Ö.A.T. ve C.T. isimli şahıslar Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla aile görüntüsü verilerek saklandıkları evlerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet sahte nüfus cüzdanı, sahte kira sözleşmesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Antalya, iha

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